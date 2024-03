El nou disc de Shakira inclourà noves col·laboracions amb Bizarrap i Rauw Alejandro

detail.info.publicated EFE

El nou disc de Shakira, 'Las mujeres ya no lloran’, inclourà una nova cançó amb Bizarrap, a més d’un remix de la seua popular sessió amb l’argentí, i noves col·laboracions amb Rauw Alejandro, Cardi B o Grupo Frontera, entre d’altres.

Shakira ha penjat a les xarxes una foto amb la caràtula del disc, on se la veu asseguda en una pila de diamants, i es mostra "emocionada" de mostrar la llista dels 16 temes que compondrà l’àlbum, que es publicarà el 22 de març.

Com s’esperava, el nou disc de Shakira inclourà la 'BZRP Music Session, Vol.53,' 'Te felicito' amb Rauw Alejandro, 'Monotonía' amb Ozuna o 'TQG' amb Karol G. A través d’aquestes cançons, que durant l’últim any han acaparat la llista d’èxits, l’artista barranquillera es va rescabalar i va narrar el final de la seua relació amb Gerard Piqué i també la infidelitat de l’exjugador del Barcelona.

I ara en el seu esperat nou treball hi haurà més col·laboracions: 'La Fuerte' amb Bizarrap, 'Cohete’ amb Rauw Alejandro; '(Entre parentesis)' amb Grupo Frontera i 'Puntería' amb Cardi B. La llista de temes també en barreja d'altres de ja publicats com 'El jefe' (juntament amb mexicans Fuerza Régida), 'Acróstico', la balada que canta amb seus fills Milan i Sasha, o 'Copa Vacía' amb Manuel Turizo i cançons inèdites com 'Tiempo sin verte', 'Cómo dónde y cuándo', 'Nassau' i 'Última'.

"Las mujeres no lloran" és el dotzè àlbum d’estudi de l’artista, i la discogràfica Sony Music el descriu com "un enlluernador testimoni de la resistència i força de Shakira, així com del poder de la música per transformar les experiències més difícils en moments valuosos".

L’àlbum sortirà amb quatre edicions d’art diferents; cada una acompanyada d’una variant exclusiva de vinil de color. Vindrà en roig, safir, maragda i diamant. L’últim color estarà disponible en botigues en general, mentre que la venda dels anteriors és limitada a llocs web i llocs específics.

L’artista havia allistat el terreny per a l’anunci durant la transmissió de la final del futbol americà quan va publicar a les seues xarxes diverses fotos, connectant la seua imatge amb les de les llàgrimes en forma de diamant.