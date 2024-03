Robot per assistir els ancians en les onades de calor

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La UdL va presentar ahir el projecte Hidroponent per millorar la salut dels membres de col·lectius vulnerables, mitjançant dispositius tecnològics, durant les onades de calor provocades pel canvi climàtic. La investigació se centra en la gent gran usuària de residències, temporers de la fruita i l’alumnat d’educació infantil i primària. El projecte, de dos anys de durada, va ser presentat per la seua investigadora principal, Teresa Botigué, professora d’Infermeria i Fisioteràpia, i els responsables dels diferents equips que intervenen que són Judith Roca, degana d’aquesta facultat; Jordi Vilaplana, d’Enginyeria Informàtica i Disseny Digital; Isabel del Arco, de Ciències de l’Educació, i Mariona Visa, de Filologia i Comunicació. Una vegada acabat i es coneguin els seus resultats, la idea és poder aplicar-lo a més àmbits.

Per al col·lectiu de la gent gran, hi haurà una prova pilot a la residència pública de Balàfia II. Un robot de tipus humanoide permetrà avaluar el consum d’aigua dels residents i oferirà recomanacions personalitzades. Seixanta persones, dividides en dos grups de trenta, participaran en l’estudi. El primer interaccionarà amb el robot, mentre que el segon no hi tindrà cap tipus de contacte. Finalitzats els dos mesos de proves, es compararan els resultats. Per als temporers, monitorarà els seus nivells d’hidratació durant els mesos de juliol i agost amb dispositius digitals que mesuraran constants com la suor, el sodi i els electròlits a temps real i acumulat. Una vegada finalitzat el projecte, volen ajudar altres treballadors que es troben en condicions semblants. Per als nens i nenes es faran una sèrie de proves pilot a l’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge, com un programa d’activitats sobre la deshidratació i l’ús racional de l’aigua.

Més ombres i més arbres per mitigar les altes temperatures

El meteoròleg Tomàs Molina ahir va fer una conferència sobre com serà el clima el 2030 i què podem fer per adaptar-nos-hi. Molina va explicar que els materials de construcció són molt importants per mitigar les temperatures i va afegir: “La incorporació d’ombres, aigua i arbres poden ser molt rellevants per a municipis de Ponent.” També va explicar que és molt important evitar que les temperatures del planeta continuïn augmentant i abaixar la mitjana actual. El meteoròleg va dir que el futur està en mans dels joves per poder trobar la manera d’aconseguir-ho.