Aquest és el motiu pel qual Ryanair elevarà els preus aquest estiu

Ryanair haurà de reduir les seues operacions aquest estiu després de confirmar retards en les entregues de Boeing, que provocaran que l’operador disposi d’uns deu avions menys dels que tenia planejats, la qual cosa provocarà una alça en el preu dels bitllets a Europa.

En concret, el conseller delegat de grup Ryanair, Michael O'Leary, ha pronosticat que aquest retard en les entregues, sumat a la paralització d’algunes flotes d’Airbus A320 d’alguns competidors europeus, provocaran una capacitat més reduïda per a aquest estiu i, per tant, uns preus més elevats, per la qual cosa anima a reservar amb temps per "assegurar les tarifes aèries més baixes disponibles".

La companyia té firmada una comanda de 57 Boeing 737-MAX8200 i comptava amb disposar de 50 d’ells per a la temporada d’estiu. Tanmateix, Boeing només podrà entregar-los uns 40.

Això alterarà l’operativa de la 'low cost’ irlandesa per als mesos de juliol, agost i setembre, incloent canvis en alguns horaris i reducció de freqüències.

L’aerolínia ja ha implementat aquestes retallades d’horaris en alguns dels seus aeroports amb més nivell de costos, com Dublín, Milà Malpensa o Varsòvia, on els costos estan augmentant més ràpid que la inflació i ha notificat tots els passatgers afectats.

Segons ha explicat la companyia, aquests retards també afectaran els objectius de la companyia per a l’any fiscal i preveu aconseguir un màxim de 200 milions de passatgers en comptes dels 205 milions que es van proposar per a l’exercici.

O'Leary ha explicat en un comunicat que estan analitzant possibilitats per registrar creixement entre setembre i octubre en lloc d’a l’estiu, la qual cosa "només es pot oferir amb tarifes més baixes" durant els mesos intermedis.

A partir d’ara, assegura que treballarà amb Boeing per agilitzar les entregues durant els mesos de temporada alta, però "ateses aquestes incerteses en les entregues", no podrà tenir en compte aquests avions per a la programació estival.

"Boeing continua comptant amb el suport incondicional de Ryanair mentre treballa en aquests desafiaments temporals", ha declarat el directiu de l’aerolínia, qui s’ha mostrat convençut que l’equip directiu del fabricant "resoldrà aquests retards a la producció i els problemes de qualitat". No obstant, ha subratllat que està "decebut amb els retards".