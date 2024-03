Alerta per una borrasca que deixarà xàfecs i neu en cotes baixes

Mapa de risc per neu.Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha alertat de l'arribada d'una borrasca en les pròximes hores que deixarà xàfecs moderats al litoral i prelitoral -localment amb tempesta- i neu que pot baixar localment fins als 500 metres. Protecció Civil ha activat la prealerta del Neucat ja que es poden acumular més de 20 centímetres de neu nova per sobre dels 1.400 metres a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà. La cota anirà baixant progressivament i es pot situar a l'entorn dels 500-700 metres de cara a diumenge al migdia (Osona, Moianès, Selva i Vallès Oriental). En paral·lel, també hi ha activada l'alerta per onatge des del Tarragonès al Baix Empordà amb onades superiors als 2,5 metres (maregassa) en les properes 12 hores.