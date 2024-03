Més inversió a l’escola inclusiva i la gratuïtat d’I2

La consellera d’Educació, Anna Simó, va defensar ahir que el pressupost de l’àrea per a aquest any, de 7.508 milions, és un 10% superior al del 2023. La partida per a l’educació inclusiva s’eleva a 626 milions i s’augmenta el personal en 399 dotacions, se suplementa amb 7 milions la inversió en la gratuïtat d’I2, se’n destinen 67,5 a la reversió de les retallades i 50 a desplegar mesures dels experts arran de l’últim informe PISA. D’altra banda, Educació va incidir que 5 anys després de la firma del Pacte contra la Segregació Escolar s’ha reduït un 20% als centres de Catalunya.