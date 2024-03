Catalunya registra un hivern amb una temperatura càlida "excepcional", segons el Meteocat

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’hivern de 2023-2024 a Catalunya està tenint una temperatura càlida "excepcional" i és un dels més càlids des que es tenen registres, amb temperatures mitjanes de 12,2 graus a l’àrea de Barcelona, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un comunicat aquest dilluns.

El valor de temperatura mitjana d’aquest hivern ha estat excepcional en les dos sèries més llargues de Catalunya: en l’Observatori de l’Ebre (Tarragona), amb registres des de l’hivern de 1905-1906, ha estat de 13 graus; i en l’Observatori Fabra de Barcelona, amb dades des de l’hivern de 1913-1914, ha estat de 12,2 graus.

Ha estat l’hivern "més càlid" en les sèries registrades des de 1950 a Figueres-Cabanes, a Igualada-Òdena i a Caldes de Montbui, Granollers i Turó de l’Home - Puig Sesolles.

S’han produït increments de temperatura de fins 3 graus respecte a la mitjana del període 1991-2020 en àrees de muntanya i de fins dos graus centígrads en "més de la meitat del territori", amb temperatures similars a l’hivern de 2019-2020.

Els tres mesos d’hivern --el desembre de 2023 i gener i el febrer de 2024-- han tingut temperatures per sobre dels valors mitjans i s’han assolit "rècords de temperatura elevada per a l’època de l’any durant alguns episodis".

Mesos

Hi ha hagut predomini d’altes pressions a partir del 14 de desembre, el que va provocar una inversió tèrmica --temperatura més baixa a les valls que en alta muntanya i boira persistent--, i a partir del 22 la temperatura màxima "va superar els 20 graus en bona part del litoral i prelitoral" i en alguns punts de Lleida.

Els primers 20 dies de gener van estar marcats per una ondulació del corrent en jet --vent de l’oest en nivells mitjans de la troposfera--, l’intercanvi de masses d’aire de diferents latituds i la temperatura "poc per sobre o per sota de la normal per a l’època", però a partir del 20 de gener es va generar una altra situació d’inversió tèrmica.

El febrer ha estat el més càlid registrat en més d’un 20% de les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (Xema) a l’Empordà i punts del prelitoral, litoral central i valls del Pirineu i el Prepirineu, i del 22 de gener al 23 de febrer s’ha produït "la ratxa d’anomalia càlida més llarga de la sèrie", iniciada el 1997.

Precipitacions

Les pluges han estat escasses en la majoria de Catalunya, amb un dèficit "particularment gravi" en àrees del nord-est i prelitoral central, on no s’ha arribat al 30% de les pluges que es produeixen en aquesta zona de mitjana.

Algunes zones com el Segrià, l’extrem occidental de la Noguera i "molt puntualment" el Pirineu occidental sí que han tingut un hivern considerat plujós.