Gairebé 2.000 caminants a la 24 Marxa dels Castells de la Segarra

Un total de 1.893 caminants es van donar cita ahir a Guissona per participar en la 24 edició de la Marxa dels Castells de la Segarra. No les tenien totes. Així, a les set del matí, el fred, el vent i el temor d’una possible nevada plantejaven una de les edicions amb més dificultat per als participants en aquesta tradicional iniciativa esportiva que congrega persones arribades de tot Catalunya i per a qui és tot un desafiament. Tres hores després, es va imposar el sol i una temperatura agradable, que va acompanyar els participants durant la resta del trajecte.

En aquesta edició el recorregut va circular en el sentit invers de les agulles del rellotge, amb el primer avituallament entre els castells de les Sitges i Florejacs. El camí va continuar fins a les Pallargues, Ratera, l’Aranyó, Montcortès, Cervera, Malgrat i Castellmeià, dos itineraris de 37 i 54 quilòmetres que combinen cultura i esport. En el muntatge, que organitzen els centres excursionistes de Guissona i Cervera, participen al voltant de 200 voluntaris que es reparteixen pels encreuaments dels camins i els sis avituallaments que hi ha al llarg del recorregut. La prova lúdica i esportiva compta també amb el suport incondicional dels ajuntaments de la comarca, dels Bombers de la Generalitat i de patrocinadors com ara bonÀrea i Torrons Vicens.

La Marxa dels Castells s’acosta a prop del quart de segle i per a la pròxima edició es preparen les noces de plata. Segons l’alcalde de Torrefeta, Josep Maria Castella, aquesta iniciativa ha estat clau per donar a conèixer els castells de la Segarra.