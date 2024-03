Gairebé la meitat dels espanyols ha estat víctima d’una estafa per Internet o d’un intent

Foto cedida per la Policia de l’avís penjat al seu web per advertir de l’enviament de correus electrònics que utilitzen el cos policial com a esquer per sol·licitar el pagament d’una multa per accedir a pàgines il·legals. EFE

El 47,4 per cent dels espanyols ha estat víctima d’una estafa per Internet o d'un intent d’estafa i el 55 per cent ho ha denunciat, segons el resultat d’una enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) feta pública aquest dilluns.

Un sondeig que dona altres dades: el 93% està a favor de prohibir l’ús del mòbil a les escoles de primària i un 69,8% creu que també caldria prohibir-lo durant l’etapa de l’ESO.

La inseguretat que genera la xarxa, l’accés dels menors a certs webs, la Intel·ligència Artificial i altres qüestions han centrat les preguntes del CIS en aquesta ocasió.

Respecte a les estafes, vuit de cada deu espanyols assegura que ha rebut correus electrònics o missatges de mòbil sospitosos sol·licitant-li informació personal o financera.

Així mateix, al 77,2% el que més el preocupa és l’accés no autoritzat a informació personal a través d’internet. Un percentatge semblant -el 76,8%- col·loca els delictes sexuals a la xarxa en primer lloc, mentre que per a un 76,1% el més preocupant és que li robin la seua identitat i per al 74,3% ho són els enllaços fraudulents a través de missatges de mòbils.

De tota manera, sí que sembla que la ciutadania està conscienciada amb els perills d’Internet, perquè, segons l’enquesta, el 76,4% dels espanyols només accedeix a pàgines que li generen confiança i un percentatge similar sol compra online en webs que li semblen segurs.

Tot i així, sis de cada deu enquestats reconeix tenir poc o cap coneixement sobre seguretat i protecció de dades personals a internet, davant el 36,6% que diu tenir molt o bastant coneixement. Són els joves d’entre 25 i 34 anys que més pateixen les estafes o intents d’estafa, un 61,3%.

La Intel·ligència Artificial i els seus riscos

El 80,4% dels espanyols creu que hi ha riscos en l’ús de la intel·ligència artificial, que són molt o bastant greus per al 70,6%.

I el seu alguna cosa preocupa a les tres quartes parts dels enquestats és no poder distingir si el que es veu a internet és real o no. A més, a aquesta mateixa proporció l’inquieta que es puguin manipular imatges per crear contingut fals. Un altre risc que aprecia el 63% és que puguin desaparèixer certes professions a causa de l’ús de la IA.

A més, el 29,9% s’ha vist afectat en els últims dotze mesos per la desinformació a internet. I és per això pel que el 92,5% creï necessari que s’estableixin limitacions a la propagació d’informació falsa.

Fos el mòbil de les aules

El CIS ha preguntat també als espanyols sobre l’ús del telèfon mòbil a les aules. El 93% el té clar: caldria prohibir-ho en l’Educació Primària (menors de 12 anys). Gairebé set de cada deu ho pensa també per a l’etapa de l’ESO (de 12 a 16 anys).

Respecte a la possibilitat que es produeixin delictes sexuals online en menors, hi ha consens entre els enquestats -un 94%- és partidari de posar restriccions en l’accés a internet.

Quant al tipus de restriccions, el 37,8% dels enquestats creu que haurien de ser les pàgines webs els qui restringeixin l’accés a menors amb sistemes adequats de verificació d’edat, el 35% assegura que la restricció deu vindre d’un control dels pares a pàgines i aplicacions, i un 7,9% aposta per educar per fomentar l’ús responsable d’internet.

Sobre qui o qui han d’establir aquestes restriccions, el 78,5% diu que pares i mares a través de controls de mòbils i ordinadors, un 33,9% afirma que ha de ser el govern i autoritats a través de lleis, un 12,8% es decanta pels propietaris dels webs i un altre 12,8% pels centres educatius.

Mentrestant, el 36,2% creu que el risc més elevat per als menors està en l’accés a la pornografia i la violència, el 24,9% opina que ser objecte d’estafes o enganys econòmics, i el 17,9% estima que el risc més habitual és patir assetjament (bullying, coaccions o amenaces). Rebre i enviar fotos o vídeos sexuals també és un gran risc per al 15,8% dels enquestats.