Tots contra el càncer infantil

El fort (i fred) vent que va bufar ahir a la ciutat de Lleida no va desanimar les més de tres mil persones que van acudir al Turó de la Seu Vella per participar en l’onzena edició de la festa Posa’t la Gorra, organitzada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) i que aquest any tenia com a lema I mira més enllà!, com a símbol de la necessitat de donar visibilitat a aquesta malaltia. La predicció de mal temps va obligar a canviar els plans inicials i no va ser possible instal·lar l’escenari exterior, de manera que el gruix de les més de trenta activitats programades es va portar a terme a la nau central i al claustre de la Seu Vella.

Els nens van gaudir de tota mena de manualitats i tallers, així com de l’actuació d’Edu Esteve, que va saltar a la fama arran de participar en el programa Eufòria, i a la part exterior es van ubicar els estands de les forces de seguretat, com els de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, que també van despertar molt d’interès entre els petits. També hi va haver contacontes, rues i batucades.

Reclamen que els nens que han rebut un trasplantament de medul·la tinguin targeta de mobilitat reduïda

L’Ares, el David i el Leo, tres nens diagnosticats de càncer, van ser els encarregats de llegir el manifest, en el qual van explicar les seues vivències i dificultats. “Quan reps el diagnòstic de càncer, es paralitza el món. D’un dia per l’altre deixes d’anar a l’escola, de veure els teus companys i ets lluny del teu territori, a Barcelona. El procés és llarg i els pares s’han de reorganitzar laboralment per cuidar-nos a nosaltres i als nostres germans”, van explicar. Van aprofitar per reclamar la necessitat que tots els nens que han rebut un trasplantament de medul·la òssia puguin accedir des que reben l’alta a tramitar de manera automàtica la targeta de mobilitat reduïda. Així mateix, van demanar als polítics “fermesa, sensibilitat i justícia social per protegir les persones en els moments de més vulnerabilitat”.Montse Florensa, vicepresidenta d’Afanoc, va afirmar que “estem molt contents amb la implicació” de la ciutat. “Fa goig de veure tanta gent, malgrat les inclemències del temps”, va subratllar, i va remarcar que aquesta festa serveix “per col·laborar a poder mantenir els serveis que ofereix Afanoc a Lleida i a la resta de seus”. Actualment atenen unes 160 famílies de Lleida i tres estan allotjades a la Casa dels Xuclis a Barcelona”, espai residencial que l’entitat posa a disposició de les famílies durant el tractament dels petits. Va incidir també en el fet de reivindicar que els nens, adolescents i joves disposin de targeta de mobilitat reduïda des del moment en què surten de l’hospital després d’haver rebut un trasplantament de medul·la, “perquè la necessiten, i actualment s’han d’esperar”.L’entitat va vendre ahir tres mil gorres a la Seu Vella i en total n’ha distribuït nou mil en els diferents punts de venda. Aquest any ha estat dissenyada per l’artista brasilera Tarisa Schubert.