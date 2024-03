El 10 per cent d'adolescents pateix el control de la parella

El 10,1% d’adolescents espanyols de 14 a 17 anys han estat víctimes de conductes de control en relacions de parella, segons un estudi de l’Observatori Social de la Fundació La Caixa, que defineix com a violència de control un comportament que limiti la relació de la parella amb els seus amics, impedeixi de reunir-se amb altres persones o si li revisen el mòbil. L’informe revela que les noies de 14-17 anys declaren més victimització per aquesta violència: el 13,3% d’elles senten aquestes coaccions davant el 7,1% d’ells. Amb motiu del 8M, el Centre Dolors Piera de la UdL organitzarà demà una jornada que se centrarà en les principals novetats normatives amb perspectiva de gènere en l’àmbit laboral. Hi participaran els magistrats emèrits de la Sala IV (Social) del Tribunal Suprem Jordi Agustí Julià i Fernando Salinas Molina, i la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano Astaburuaga. Mentrestant, l’ajuntament de Soriguera, en col·laboració amb la junta local de l’Associació Contra el Càncer al Pallars Sobirà, organitzaran dissabte 9 de març la I Jornada Dona i Càncer al Món Rural. A Agramunt, ahir es van presentar els actes del 8M, que començaran dijous amb la xarrada Empodera’t, tu pots! de la psicòloga Neus Planell. El programa inclou la lectura del manifest, un concert del Cor Galindaina i la Cursa de la Dona d’Agramunt, que serà diumenge. Així, unes 80 persones van participar ahir en la gimcana d’alumnes de l’Episcopal pels carrers del barri de Balàfia de Lleida per visibilitzar la figura de la dona. A la subdelegació del Govern central, es va inaugurar l’exposició Destapem l’explotació sexual de la Fundació Creu Blanca de Lleida. També Tremp va iniciar les activitats del 8M organitzades pel consistori i l’Associació de Dones Rosa d’Abril.