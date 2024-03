La Fundació Orfeó Lleidatà organitza una batucada per trencar barreres - GERARD HOYAS

La pista poliesportiva de la Panera de Lleida va acollir ahir a la tarda la primera mostra de tallers per a persones en situació de vulnerabilitat organitzada per la Fundació Orfeó Lleidatà. Joves del barri i usuaris de l’alberg municipal van compartir el treball fet en el taller de batucada i, al ritme dels tambors, van posar a ballar el públic. D’altra banda, també hi va haver una activitat familiar oberta a tots els petits d’entre 8 i 12 anys.