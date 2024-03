Noves propostes per a l'Horta

La Granja Pifarré va presentar ahir Les 4 estacions de l’Horta de Lleida, la seua programació completa d’activitats per a aquest 2024. Entre les novetats, destaca la proposta de floració amb actuacions musicals i degustacions sota el nom Floració de Pel·lícula, que s’afegirà a altres plans ja habituals com el Laberint de l’Horta i els tallers de conserves i remeis naturals. Aquesta iniciativa busca posar en relleu l’agricultura i donar a conèixer l’espai i els productes de l’Horta. Uns trenta representants dels organismes públics, empreses i entitats col·laboradores van assistir a l’acte de presentació per intercanviar idees sobre el projecte i crear sinergies.