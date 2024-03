Productes menstruals gratuïts

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les farmàcies van començar ahir a distribuir de forma gratuïta productes menstruals reutilitzables en el marc del Pla Integral d’Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025 del departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. La consellera, Tània Verge, va ressaltar ahir que es tracta d’una mesura inèdita al món. Així mateix, va destacar que La meva regla, les meves regles permetrà trencar els mites i tabús sobre la regla que afecten el benestar i la salut de les dones, acabar amb la pobresa menstrual, generar un estalvi a les dones i famílies i cuidar el planeta amb productes sostenibles i reutilitzables. La mesura beneficiarà més de 100.000 dones de les comarques lleidatanes i s’hi han sumat el 99% de les 202 farmàcies de la província, segons va assenyalar ahir a aquest diari Maria Enrique-Tarancón, presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida. “Al principi es van registrar algunes cues per accedir a La Meva Salut però després tot va funcionar correctament”, va assenyalar sobre el primer dia d’aquesta mesura. Així mateix, va explicar que l’entrega del producte serà immediata sempre que la farmàcia disposi d’unitats i talles disponibles. Si no, es podrà demanar, com es fa habitualment, i estarà disponible en un termini màxim de 48 hores.

Les usuàries podran escollir entre una copa menstrual, unes calces menstruals o un paquet de dos compreses de tela. La mesura, així mateix, va dirigida als homes trans que menstruïn i a les persones no binàries. Per obtenir el producte, la persona interessada haurà de presentar el codi QR individual i intransferible que s’obtindrà a La Meva Salut. En el moment de l’entrega, els professionals farmacèutics explicaran quins són els productes i acompanyaran l’elecció amb assessorament especialitzat. Per a això, en els últims mesos han rebut formació específica. El codi QR estarà actiu a l’aplicació mentre no s’hagi demanat el producte a la farmàcia i, una vegada entregat, es desactivarà. En cas d’haver fet un encàrrec, el QR es bloquejarà temporalment fins que es vagi a recollir a la mateixa farmàcia on s’ha demanat.

La consellera Verge va dir que es podran demanar fins al 2025 i que l’estoc de productes no s’acabarà

Més de cent atesos al Centre Jove de Salut Sexual

El Centre Jove de Salut Sexual de l’ajuntament de Lleida ha atès a més d’un centenar de persones des que va obrir les portes el 16 de novembre passat. La mitjana d’edat dels usuaris, dels quals el 80 per cent són nois, és de 16 anys, tot i que també han atès persones de 13 o 30 anys. Els principals motius de consulta són les infeccions de transmissió sexual, sobretot pel virus del papil·loma humà, o la demanda d’anticonceptius, segons explica la responsable assistència de l’equipament, Aranzazu Nieto. El centre ofereix consultes presencials de manera individual o en grup, amb o sense cita prèvia i també de forma telemàtica. Segons Nieto, de les persones ateses fins a la data, entre el 30 i el 40 per cent han demanat consulta per segona vegada.