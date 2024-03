La Unió Europea acorda prohibir els productes fabricats amb treball forçat

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell i el Parlament Europeu han arribat aquest dimarts a un acord sobre el reglament que prohibeix al mercat de la UE la comercialització de productes fabricats amb treball forçat.

L’acord provisional, que encara ha de ser adoptat formalment per ambdós colegisladors, dona suport a l’objectiu principal de la proposta de prohibir la comercialització o l’exportació des del mercat de la UE, de qualsevol producte elaborat mitjançant treball forçat.

El nou text introdueix modificacions significatives a la proposta original a l’aclarir les responsabilitats de la Comissió i les autoritats nacionals competents en el procés d’investigació i presa de decisions.

"Això requerirà ara una implementació acurada i efectiva", ha advertit el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, que ha celebrat l’acord entre ambdues institucions.

Els colegisladors han acordat que, per facilitar l’aplicació d’aquest reglament, la Comissió crearà una base de dades que contingui informació verificable i actualitzada periòdicament sobre els riscos del treball forçat, inclosos informes d’organitzacions internacionals i que servirà per donar suport a la feina de les autoritats competents a l’hora d’avaluar possibles violacions del reglament.

L’acord provisional estableix criteris clars que han d’aplicar l’Executiu comunitari i les autoritats nacionals competents en avaluar la probabilitat de violacions d’aquest reglament i que inclouen l’escala i gravetat del treball forçat sospitat; la quantitat o el volum de productes comercialitzats; la proporció de parts del producte que probablement es fabricaran amb treball forçat en el producte acabat i la proximitat dels operadors econòmics als riscos sospitosos de treball forçat a la seua cadena de subministrament.

Investigacions i decisions finals

La Comissió serà l’encarregada de dirigir les investigacions fora del territori de la UE, mentre que quan els riscos es trobin al territori d’un Estat membre, la tasca recaurà sobre l’autoritat nacional competent i els operadors econòmics podran ser escoltats en totes les etapes de la investigació.

Si les autoritats competents, en avaluar la probabilitat de violacions d’aquest reglament, troben nova informació sobre el presumpte treball forçat, han d’informar altres Estats membre, sempre que el presumpte treball forçat s’estigui duent a terme al territori d’aquest país. De la mateixa manera, han d’informar la Comissió si el treball forçat sospitós es produeix fora de la UE.

La decisió final de prohibir, retirar i eliminar un producte elaborat amb treball forçat serà presa per l’autoritat que va dirigir la investigació i la decisió adoptada per una autoritat nacional s’aplicarà en tots els altres Estats membre basant-se en el principi de reconeixement mutu.

En casos de risc de subministrament de productes crítics elaborats amb treball forçat, l’autoritat competent pot decidir no imposar la seua disposició i, al seu lloc, ordenar a l’operador econòmic que retingui el producte fins que pugui demostrar que no hi ha més treball forçat en les seues operacions o respectives cadenes de subministrament.

L’acord aclareix també que, si una part del producte que infringeix aquest reglament és reemplaçable, l’ordre d’eliminació s’aplica únicament a la part en qüestió. Per exemple, si una part d’un automòbil es fabrica amb treball forçat, caldrà desfer-se d’aquesta part, però no de l’automòbil complet però, si les tomates utilitzades per fer una salsa es produeixen mitjançant treball forçat, caldrà rebutjar el producte complet.