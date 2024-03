Detectan Hepatitis A en maduixes importades del Marroc

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha deixat en mans de les autoritats espanyoles decidir si pren mesures després de la detecció d’Hepatitis A en maduixes importades des del Marroc i ha afirmat que els productes contaminats no van arribar als consumidors. "En el context d’aquestes notificacions d’alerta, correspon als Estats membre decidir quines mesures són adequades, la qual cosa podria incloure la devolució o eliminació dels productes contaminats", ha explicat el portaveu responsable de seguretat alimentària, Stefan de Keersmaecker.

Així mateix, ha indicat que la notificació emesa aquest dilluns al portal comunitari RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), que alertava de "presència d’Hepatitis A en maduixes del Marroc" detectada en un punt d’entrada d’Espanya, no entranya "risc greu", pel que no és necessària una actuació ràpida en cap altre Estat membre de la UE diferent del que notifica l’assumpte.

Per tant, ha explicat que l’Executiu comunitari deixarà en mans de les autoritats espanyoles decidir quines mesures són adequades mentre ha destacat que la prioritat fonamental de la Comissió és la salut dels seus ciutadans i que, per aquesta raó, la UE té algunes de les normes de seguretat alimentària "més estrictes del món". El portaveu ha afegit, a més, que es tracta d’un procediment "regular" i ha assegurat que es van fer controls pertinents per evitar que els productes arribessin als consumidors.