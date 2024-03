Mor un sanitari d’una residència de Madrid després de rebre una puntada de peu d’un resident als testicles

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El sindicat CC.OO. Sanidad Madrid ha denunciat davant de la Inspecció de Treball a l’Ordre de San Juan de Dios, propietària i gestora del Hospital Fundación Instituto San José, per una possible infracció de la normativa en prevenció de riscos laborals després de la mort d’un treballador d’aquest centre hores després d’haver estat agredit per un intern. Els fets van passar el passat dia 15 de febrer a la residència per a persones amb Discapacidad Intelectual San Nicolás de la Fundación San José, per a persones amb discapacitat psíquica, quan el treballador, un Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAE) de 57 anys, va ser agredit en el torn de tarda per un resident.

Segons el relat dels testimonis traslladat per l’organització sindical, el pacient va agafar per les espatlles el treballador i li va clavar una forta puntada de peu als testicles amb el peu (des de baix). El treballador va caure a terra lateralment i es va quedar pàl·lid sense poder moure’s uns instants.

Fruit d’aquesta agressió, registrada cap a les 17.30 hores, el sanitari va romandre tombat a la Infermeria del centre fins les 19 hores i després se li va facilitar un informe d’assistència a la mútua en tractar-se d’un accident laboral al seu centre de treball. Posteriorment, i ja fora de les instal·lacions de l’empresa, el treballador va morir. S’espera el resultat de l’autòpsia per determinar les causes de la mort i l’existència o no causalitat entre l’agressió i la defunció.

No hi ha dades que demostrin una interrelació

La direcció de la Fundación Instituto San José va enviar una comunicació interna a treballadors i pacients l’endemà dels fets lamentant el succeït. "Ara per ara, no hi ha dades que demostrin una interrelació entre la mort i l’incident", es llegeix en la mateixa. El sanitari portava deu anys a la Fundació, on a més treballen alguns dels seus familiars. "Tots els que formem part de la casa, volem mostrar les nostres condolences a tots els seus éssers estimats i familiars, així com el nostre suport a l’equip de San Nicolás, que pateix aquesta trista pèrdua," s’indica en el text, al qual va tenir accés Europa Press. El sindicat ha posat els fets en coneixement de la Inspecció de Treball en considerar que no es van aplicar els protocols d’agressió en l’entorn laboral, que l’empresa no va adoptar les mesures preventives adequades, i que el treballador mort, així com la resta dels professionals, no compten amb la formació suficient i adequada per enfrontar-se a circumstàncies com aquesta.

Relació directa de causalitat per al sindicat

A l’espera del que determini l’autòpsia, l’organització sindical denuncia "la possible existència de responsabilitat empresarial, ja que en aquest accident mortal hi ha una relació directa de causalitat entre les lesions patides per aquest treballador i la infracció de l’ordenament vigent en matèria de seguretat i salut". "Entenem que la causa bàsica que contribueix a la materialització de l’accident laboral amb resultat de mort és l’absència de mesures de seguretat, i la no-aplicació de protocol d’agressions", ha destacat el secretari de Salut Laboral de CC.OO Sanidad Madrid, Manuel Barroso.

En la denúncia de la Secretaria de Salut Laboral de CC.OO. Sanidad Madrid, s’indica que els delegats de Prevenció d’aquest centre havien alertat "en reiterades ocasions" la Direcció de l’empresa "que era necessari tenir un protocol en cas d’agressions físiques, a la qual cosa l’empresa havia fet cas omís". A més, els representants sindicals sostenen que l’empresa "s’havia negat a prendre mesures preventives adequades i era evident la falta de personal sanitari per atendre i contenir en cas de necessitat a aquest perfil de pacients". "És evident que no existien mesures preventives adequades ni el personal compta amb formació suficient i adequada per fer front a aquest tipus de conflictes en el centre sanitari. Per això, hem denunciat aquests greus fets en la Inspecció de Treball i exigim que es depurin totes les responsabilitats civils i penals per aquesta nova agressió amb resultat de mort", ha conclòs el portaveu sindical.