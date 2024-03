Tecnologia per combatre la solitud no desitjada a Lleida

La solitud no desitjada és una realitat cada vegada més estesa a Lleida. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de persones majors de 70 anys que viuen soles a les comarques lleidatanes s’ha disparat un 72% en vint anys, passant dels 11.228 ancians sols comptabilitzats el 2001 als 19.329 el 2021. Per facilitar l’acompanyament d’aquests padrins que se senten sols, l’empresa Cisco ha desenvolupat la solució tecnològica Seniors Meet que, durant els propers vuit mesos posaran a prova set veïns de Lleida.

Es tracta d’un projecte pilot en qui participen de forma conjunta les empreses Cisco i Datacom Global, la Paeria i la Fundació Amics de la Gent Gran. A través d’una pantalla de sobretaula que s’instal·la al domicili i una interfície molt senzilla i intuïtiva, els usuaris poden fer videotrucades entre membres del grup, tutors, familiars o amics, a més de poder compartir esdeveniments o programar activitats conjuntes. Els participants en aquesta prova formen part del programa d’acompanyament de la Fundació Amics de la Gent Gran i de l’àrea de persones grans de la Paeria. L’objectiu és atansar els padrins de forma remota i disminuir la seua solitud. Així ho va assegurar ahir el director general de Cisco a Espanya i Portugal, Andreu Vilamitjana, durant la presentació del projecte al Centre Sènior de Santa Teresina. Va explicar que aquesta tecnologia va sorgir amb la voluntat de crear noves xarxes socials i fer que les persones se sentin estimades. En aquesta mateixa línia es va expressar el director general de Datacom Global, Pere Valero, qui va assenyalar que l’objectiu és connectar avis que no estan acostumats a utilitzar les noves tecnologies amb un sistema senzill i fàcil d’utilitzar. Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va apuntar la necessitat de destinar recursos a aquest col·lectiu per “tornar-los com a societat el que ells ens han aportat durant tants anys”. La presentació, en la qual també van participar la regidora Anna Miranda i el president del patronat de la Fundació Amics de la Gent Gran, Gonzalo Casino, va acabar amb una videotrucada en directe a un dels participants en la prova pilot. En el marc del projecte, també s’ha instal·lat un equip al Centre Sènior de Santa Teresina, des d’on es programen diferents activitats. El 29 de febrer va acollir un concert de guitarra que van poder gaudir els usuaris des de casa seua, a través d’aquestes pantalles, i els mateixos socis del centre.