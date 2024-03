“L’1-O va fer por a l’Estat, per això ens ataca amb supremacisme”, va afirmar ahir a Guissona el polític Albano-Dante Fachín en una conferència col·loqui convocat pel CDR i el Consell per la República Catalana. “Vam fer el que crèiem que havíem de fer i seguirà viu si ho creiem com a horitzó polític desafiant i vencent l’Estat”, va dir, informa X. Santesmasses.