Educació viària per a 10.595 nens

INÉS GARCIA

Alumnes del col·legi Episcopal de Lleida van ser ahir els usuaris del parc infantil de trànsit de la Guàrdia Urbana a Gardeny. Els nens i nenes de cinquè de Primària van aprendre a respectar els senyals de circulació perquè en un futur, quan vagin sols pel carrer, puguin moure’s amb seguretat. Primer, els agents els van impartir unes sessions sobre seguretat viària i després els alumnes van haver de superar un examen per poder anar al circuit. Una vegada al recinte, se’ls va entregar un carnet de conduir amb un total de tres punts. S’havien de moure pel circuit en karts, bicicletes o caminant, però sempre respectant els carrils, les senyalitzacions i els passos de vianants. Si cometien un total de tres errors, se’ls penalitzava amb la retirada del carnet.

Sheila Pedrol, professora de l’Episcopal, va explicar que hi van cada any amb els alumnes de tercer i cinquè de Primària. Els agents estimen que en el que queda de curs 2.250 alumnes de 30 escoles de la capital visitaran les instal·lacions. Així, durant tot aquest curs 2023-2024, la Guàrdia Urbana haurà format un total de 10.595 alumnes de 58 escoles sobre activitats d’educació viària dins i fora de l’aula.

Un de cada sis sinistres causa ferits i dos persones van morir al ser atropellades

El parc de seguretat va incorporar ahir 16 karts elèctrics cedits per la Fundació Mapfre per millorar l’experiència dels nens i nenes. Jesús Monclús, director de prevenció i Seguretat viària de Mapfre, va dir que el programa de la Guàrdia Urbana de Lleida és un dels més detallats i precisos que coneix, i va afegir que “cada acte, cada aspecte, cada gest té una justificació des del punt de vista de la prevenció de lesions de trànsit, el respecte i la convivència ciutadana”.L’alcalde, Fèlix Larrosa, va manifestar que l’objectiu d’aquesta activitat és “avançar en l’educació viària, amb valors, respecte i una educació per ser còmplices amb el desenvolupament de la quotidianitat d’una ciutat i el respecte a les normes”. També va comentar que al llarg de l’any passat hi va haver un total de 2.100 accidents relacionats amb la mobilitat, una sisena part dels quals van provocar lesions i hi va haver dos morts a causa d’atropellaments.