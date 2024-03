detail.info.publicated efe

El febrer ha estat el mes més càlid a nivell mundial des que hi ha registres, segons ha informat avui el Servei de Canvi Climàtic (C3S) de Copernicus, el component de vigilància del clima del programa espacial europeu.

La temperatura mitjana de l’aire en superfície al febrer va ser de 13,54 ºC a nivell global, va assenyalar al butlletí mensual la institució amb seu a Bonn (Alemanya). Aquesta temperatura supera en 0,81 ºC la mitjana per al febrer del període comprès entre 1991 i 2020 i en 0,12 ºC l’anterior rècord del mes de febrer més càlid, registrat el 2016.

És el novè mes consecutiu en què se supera el rècord anterior registrat per a aquell mes de l’any en qüestió.

Segons Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, "el clima respon a les concentracions reals de gasos amb efecte d’hivernacle en l’atmosfera, per la qual cosa, llevat que aconseguim estabilitzar-les, inevitablement ens enfrontarem a nous rècords de temperatura global i les seues conseqüències", ha advertit.

El febrer va ser en 1,77 ºC més càlid que la mitjana estimada per al període de referència preindustrial (1850-1900).

La temperatura mitjana mundial dels últims dotze mesos (març de 2023 a febrer de 2024) és la més alta registrada, 0,68 °C per sobre de la mitjana de 1991-2020 i 1,56 °C per sobre de la mitjana preindustrial de 1850-1900. Les temperatures europees al febrer van estar 3,30 °C per sobre de la mitjana de febrer de 1991-2020.

Fora d’Europa, les temperatures van pujar per sobre de la mitjana al nord de Sibèria, el centre i nord-oest d’Amèrica del Nord, la major part d’Amèrica del Sud, l’Àfrica i l’oest d’Austràlia. El Niño va continuar debilitant-se al Pacífic equatorial, però les temperatures de l’aire marí en general es van mantenir en un nivell inusualment alt.

La temperatura mitjana global de la superfície del mar (SST) per al febrer va ser de 21,06 °C, la més alta per a qualsevol mes del conjunt de dades disponibles i per sobre del rècord anterior d’agost de 2023 (20,98 °C).

Al febrer, el clima va ser més humit que la mitjana a Europa en una àmplia franja des de la Península Ibèrica fins l’oest de Rússia, i al Regne Unit i Irlanda, el sud d’Escandinàvia i els Alps.

Per contra, es van observar condicions més seques que la mitjana en la majoria dels països mediterranis, parts dels Balcans, gran part de Turquia, regions d’Islàndia i el nord d’Escandinàvia, així com en gran part de l’oest de Rússia.

Més enllà d’Europa, el febrer va ser més humit que la mitjana a l’oest i el nord-est d’Amèrica del Nord, en una gran regió des d’Euràsia fins Àsia central, en parts de la Xina i el Japó, al sud-est del Brasil, parts del sud de l’Àfrica i nord d’Austràlia. Al seu torn es van establir condicions més seques que la mitjana en parts d’Amèrica del Nord, la Banya de l’Àfrica, la Península Aràbiga, el centre sud d’Àsia, la major part del sud de l’Àfrica, Amèrica del Sud i Austràlia.

Quant a l’extensió del gel de l’Àrtic, aquesta va estar un 2 % per sota de la mitjana al febrer encara que no tan baixa com en els anys més recents, en particular en comparació amb l’extensió mínima registrada el febrer de 2018 (un 6 % per sota de la mitjana). No obstant, l’extensió de febrer està molt per sota dels valors observats en els anys 1980 i 1990.