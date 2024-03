Pensions amb desigualtat

“La bretxa de gènere a les pensions es deriva de les desigualtats al mercat laboral.” Així es va expressar ahir el secretari d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, durant la jornada celebrada al Rectorat de la UdL en la qual els experts participants van recalcar la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere en la legislació laboral i des dels tribunals. Suárez va afirmar que es tracta d’una “discriminació estructural en el mercat laboral” que afecta les prestacions que les dones cobraran en el futur i la necessitat d’actuar amb mesures addicionals per poder resoldre les diferències que hi ha en les pensions entre homes i dones. En aquest sentit, es va referir a l’increment del Salari Mínim Interprofessional, la posada en marxa de l’Ingrés Mínim Vital i la reducció de la temporalitat en els contractes, a més de la revalorització de les pensions.

El plat fort de la jornada va ser una taula redona en la qual va participar la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano Astaburuaga i els magistrats emèrits de la sala Social del Tribunal Suprem Jordi Agustí i Fernando Salinas. Segoviano va ressaltar la importància que els tribunals apliquin la legislació existent que garanteix la igualtat entre homes i dones perquè aquesta sigui “realment efectiva”. Així mateix, tant Salinas com Agustí van explicar exemples de sentències en les quals es corregia aquesta discriminació i d’altres en les quals no, i també van advocar per la defensa de la igualtat per “transformar la societat”. Per la seua part, Belén Cardona Rubert, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social i síndica de greuges de la Universitat de València, va recordar els estereotips de gènere que encara hi ha al mercat laboral i que vinculen les dones al rol tradicional de la cura.D’altra banda, el poliesportiu de l’escola La Mitjana de Pardinyes va acollir ahir la inauguració del curs Defensa’t amb la no-violència que impulsa la Paeria a través de la regidoria d’Esports en el marc del programa Dona i Esport. L’activitat permetrà que cinquanta dones aprenguin a defensar-se amb l’aikido. Els exercicis són molt útils per desenvolupar la mobilitat i l’estabilitat i és molt eficaç en cas de patir una agressió. Des d’ahir, es faran dos sessions d’aikido setmanals per a dos grups de 25 dones cada un a partir dels dotze anys. L’activitat es farà fins al dia 29 de maig cada dimecres en dos torns.

Salaris més baixos, menys presència en llocs directius i estereotips ‘marquen’ les dones

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Tàrrega ha posat en marxa la campanya Teixint cures, que posa el focus en el treball invisible i no reconegut que tradicionalment duen a terme les dones. La iniciativa reivindica la pèrdua de drets de les dones que treballen en l’economia submergida en tres àmbits: els treballs de cures aquest març; l’àmbit rural a l’octubre, i la indústria tèxtil, el març del 2025. Per commemorar el 8M, el consistori ha preparat un ampli programa: demà es llegirà la declaració institucional i dissabte se celebrarà la sisena Gamverrada i una taula redona amb dones migrades.

Activitats i aturada acadèmica a la UdL

La UdL commemorarà demà el 8M amb una jornada sobre drets laborals, jocs de taula, actuacions de la colla castellera Los Marracos i dels bastoners del Pla de l’Aigua i una xarrada sobre la situació de la dona proletària. El Consell de l’Estudiantat ha convocat una parada acadèmica general de 5 hores per a aquest divendres.

Manifestació demà a Lleida a les 18.30 hores

La Plataforma Marea Lila ha programat activitats per al matí de divendres a la plaça Sant Joan així com la manifestació que sortirà a les 18.30 hores des de la plaça Ricard Viñes.

Actes pel 8M a la biblioteca de Rosselló

Rosselló celebrarà el 8M amb una sèrie d’actes a la Biblioteca Municipal amb un berenar, la lectura del manifest, una marató de contes i l’entrega del premi al disseny guanyador del concurs de dibuix.

Taula feminista i LGTBI a les Borges Blanques

L’ajuntament de les Borges Blanques ha creat una agenda anual per treballar les polítiques d’igualtat, feministes i LGTBI i, amb motiu del 8M, presentarà la Taula Municipal de Feminismes i LGTBI.

Campanya a la Segarra sobre les cures

El consell comarcal de la Segarra iniciarà la campanya Cuidadors. Una tasca prou valorada per fomentar la reflexió sobre el dret a les cures.

Millora l’índex d’igualtat de gènere

L’índex d’igualtat de gènere a Catalunya va millorar en 2,4 punts el 2021 i va arribar als 76,5 sobre 100, segons Idescat. La salut és l’àmbit que presenta més equilibri entre homes i dones, i el coneixement i el temps, els que menys.