Presenten una eina per detectar notícies falses i combatre la desinformació a les xarxes

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha presentat una eina per detectar notícies falses dirigida específicament als joves per combatre la desinformació que circula per les xarxes socials i formar alumnes i professors perquè aprenguin a identificar els continguts falsos.

Captura de pantalla de la pàgina web cazabulos.es

Amb aquest objectiu el CSIC ha posat en marxa en col·laboració amb la plataforma Big Van Ciencia -especialitzada en divulgació i comunicació científica- un projecte educatiu dirigit a centres escolars d’Espanya i d’Amèrica Llatina.

Per aprendre a diferenciar els continguts que circulen a les xarxes socials, el CSIC i aquesta plataforma dirigirà la iniciativa als joves d’entre 12 i 14 anys, un col·lectiu que majoritàriament (al voltant del 70 per cent) ja té telèfon mòbil i utilitza alguna xarxa social.

L'eina ofereix als joves recursos perquè puguin espavilar-se a les plataformes i xarxes socials, en les quals abunda la desinformació, han subratllat en una nota de premsa, en la qual han denunciat que a TikTok, una de les més populars entre els adolescents, el 20 per cent de les recerques dona informació falsa.

Una pàgina web (www.cazabulos.es) posarà a disposició de la comunitat educativa una formació en línia que permet aprendre a detectar notícies falses científiques en xarxes socials, sobretot en les que, com TikTok, difonen contingut audiovisual.

El projecte inclou un concurs de vídeos curts que convida als estudiants a desmuntar continguts enganyosos que hagin localitzat a internet, i una campanya en diversos comptes i xarxes en què personal d’investigació del CSIC, de l’equip de Big Van Ciencia i "influencers" científics donaran consells per no caure en enganys i refutaran falòrnies i mites relacionats amb la ciència i la tecnologia.

Per atansar aquests continguts a l’alumnat i al professorat, Big Van Ciencia ha preparat un espectacle de ciència i humor per a centres educatius que recorrerà diverses ciutats espanyoles.