S’enganxa amb la persiana d’un ‘súper’ i queda penjada de cap per avall

Una dona s’ha tornat viral en xarxes socials per l’insòlit incident que va viure en la via pública. Anne Hughes, de 72 anys, es trobava parada a les portes d’un supermercat al Regne Unit esperant que obrís quan, de sobte, les persianes es van elevar juntament amb ella després d’haver-se enganxat amb el seu abric.

Segons sembla, la roba de la dona va quedar atrapada per les persianes metàl·liques del local, en el precís moment en què un dels empleats aixecava les persianes perquè comencés a entrar la clientela.

Com es pot veure en el vídeo capturat per la botiga Best One, la dona va ser aixecada en l’aire i, tan sols uns segons més tard, va quedar penjada de cap per avall a tres metres d’altura. De la mateixa manera, el carretó de comprar que portava la dona es va elevar amb ella en el procés.

Afortunadament, un dels empleats de l’establiment va presenciar l’escena i, tan aviat com va poder, va sortir al rescat. Així doncs, després de procedir a abaixar les persianes de nou, l’home es va encarregar de desenganxar-la del mecanisme.