La UE prohibirà el plàstic d’un sol ús a partir de l’any 2030

El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat aquesta setmana a un acord polític provisional perquè els envasos siguin més segurs i sostenibles, en exigir que tots siguin reciclables a la Unió Europea o prohibir els anomenats químics permanents (PFAS) en els que estan en contacte amb aliments, entre altres mesures.

L’acord sobre el Reglament sobre envasos i residus d’envasos, que abans d’entrar en vigor ha de ser adoptat formalment per les dos institucions, considera el cicle de vida complet de l’embalatge. El pacte inclou un ventall de mesures per reduir, reutilitzar i reciclar envasos, augmentar la seguretat minimitzant la presència de substàncies nocives i impulsar l’economia circular. Cada europeu genera gairebé 190 quilos de residus d’envasos cada any i s’espera que aquesta xifra augmenti a 209 quilos el 2030 sense mesures addicionals.

Segons l’acord, determinats formats d’envasos de plàstic d’un sol ús quedaran prohibits a partir de l’1 de gener de 2030. Es tracta, per exemple, dels envasos per a fruites i verdures fresques sense processar, envasos per a aliments i begudes envasats i consumits en cafeteries i restaurants, porcions individuals (condiments, salses, cremes, sucre) i els envasos en miniatura per a productes de tocador, entre altres.