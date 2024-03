«En el cine, com més diners hi ha, les dones tendeixen a desaparèixer»

detail.info.publicated j.b.

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“En l’actualitat hi ha més dones que homes estudiant cine d’animació, però el percentatge de directores de pel·lícules no arriba al 10%”. Aquesta és la realitat del sector, segons comenta Carolina López, directora de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac i una de les més importants dinamitzadores culturals del país en l’àmbit de l’animació. “Bé, en realitat aquesta diferència es dona al terreny del cine d’animació més comercial, amb molt més pressupost i pressions laborals que en el cine independent. La veritat és que, igual com succeeix en les produccions amb actors i actrius, com més diners hi ha, les dones tendeixen a desaparèixer”, afegeix aquesta llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i en cine d’animació pel West Surrey College of Art de Farnham, al Regne Unit.

La directora d’Animac recorda com, a cavall dels 80 i els 90, “només hi havia dos dones a Barcelona dirigint publicitat, real o en animació: Isabel Coixet i jo”, i com a finals del segle XX en el cine d’animació les dones estaven lligades a tasques molt mecàniques, com el tintat o la pintura. “Ara, en canvi, hi ha més dones en l’àmbit creatiu i de producció de pel·lícules, però lamentablement, la figura del productor executiu, el que busca el finançament o els socis per tirar endavant un projecte, continua sent un món masculí”.?

Carolina López creu que “és un peix que es mossega la cua: si no dones la possibilitat de dirigir projectes importants, mai no tindràs dones al capdavant d’una pel·lícula”. La directora d’Animac assegura que, com en qualsevol altre gènere, “resulta imprescindible en l’animació comptar amb un màxim de veus diferents, masculines o femenines, perquè enriqueixin així el nostre cine.” De fet, afirma que “quan programo llargmetratges i curts per a Animac la paritat em surt de la forma més natural perquè hi ha tantes dones cineastes amb tant talent, que només cal posar-hi una miqueta d’atenció i tenir els ulls ben oberts".