«Al Conservatori de Barcelona era l’única dona que estudiava piano»

Professora de piano, música de cambra i repertori, Estefania Balcells dirigeix el Conservatori i Escola Municipal de Música de Cervera, informa Xavier Santesmasses. “Un repte gran, de fet només s’entén pel fet que t’agrada molt la feina ”, assegura amb un somriure. “El nostre horari et porta a arribar a casa molt tard per les nits i, quan ets mare i vols fer de mare, comporta moltes dificultats. No és fàcil compaginar-lo i suposo que els passa el mateix a totes les dones que tenen un càrrec directiu. No només has de competir amb els altres sinó amb tu mateixa. Sempre tens en el pensament que potser no has dedicat prou temps als teus fills”, explica. Balcells destaca que en aquest equipament cultural i educatiu de Cervera “som al 50% entre homes i dones. A l’equip directiu soc l’única dona, però el claustre i els càrrecs estan repartits”.

També passa entre els alumnes, amb percentatges molt paritaris, un 52% masculí i un 48%, femení. Hi ha hagut un canvi amb el pas del temps, i també depèn del tipus d’instruments. “Abans hi podia haver més presència masculina en les orquestres i grups de cambra, però ara ja no tant, depèn més de l’instrument. Per exemple, en flauta travessera hi ha més dones i en metalls, més homes”.

La directora del Conservatori no s’atreveix a donar una raó específica: “Potser per tradició ens ve donat d’aquesta manera, però a les bandes i les cobles cada vegada hi ha més dones tocant tenores, tiples o flautes. Ha canviat la cosa, quan vaig començar al Conservatori Superior de Barcelona era l’única dona de la classe que estudiava piano. Abans les dones no solien arribar als estudis superiors”.