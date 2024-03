Entrega del Premi Mila de periodisme

La Paeria i la delegació lleidatana del Col·legi de Periodistes van entregar ahir el XVII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida. L’Escola d’Art Municipal va acollir la cerimònia, en què van ser guardonades Mireia González Antó (en la categoria de premsa escrita) i Carla Mallol i Núria Vilà (en la de mitjans digitals). La resta d’àmbits van quedar deserts. El Premi Mila té com a objectiu reconèixer els treballs periodístics que es distingeixen per fomentar les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits.