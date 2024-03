Falten 50 anys per equiparar els sous entre homes i dones

detail.info.publicated AGENCIAS

L’empresa PwC ha publicat dos estudis que coincideixen a assenyalar que, “al ritme actual”, es tardarà “més de mig segle” a equiparar la bretxa salarial que existeix entre homes i dones als 33 països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). PAra arribar a aquesta conclusió, s’ha analitzat l’índex ‘Woman in Work’ (WiW), que mesura “el progrés cap a la igualtat de gènere en el món laboral” en tota l’OCDE. Així, l’anàlisi d’aquest any mostra que encara que s’ha registrat “avanços” en l’última dècada, ja que l’índex ha passat de 56,3 punts el 2011, a 68 el 2022, en els últims dos anys disponibles, 2021 i 2022, només ha crescut dos punts, de 66 a 68 punts.

Un dels factors que han impulsat aquesta millora, segons PwC, ha estat l’augment en la taxa de participació femenina en el mercat laboral, que ha passat del 70,8% al 72,1%, i per una caiguda en la taxa d’atur femení, que ha descendit des del 6,4% al 5,3%. Tanmateix, la diferència salarial mitjana entre homes i dones va augmentar del 13,2% al 13,5%. Els països amb millor “WiW” són Islàndia, Eslovènia, Suècia i Nova Zelanda. Una llista que tanquen Mèxic, Corea i Xile.