L'Arnau incorpora un làser per a cirurgies de pròstata

El servei d’Urologia de l’hospital Arnau de Vilanova ha incorporat recentment un nou làser de fibra de tuli per al tractament quirúrgic de la hiperplàsia benigna de pròstata (creixement de la pròstata) i de les pedres al ronyó i l’úter, que beneficiarà uns 180 pacients a l’any.

Aquesta nova eina beneficia els pacients, que presenten menys sagnat i, per tant, la seua estada hospitalària es redueix i poden reincorporar-se més ràpidament a la vida diària. Pel que fa a les característiques tècniques de l’aparell, el làser de tuli redueix el consum elèctric en un 90 per cent amb un equip molt més silenciós que els anteriors, fet que evita la contaminació acústica al quiròfan. El servei d’Urologia de l’Arnau practica, de mitjana anual, 120 procediments de cirurgia litiàsica i seixanta per hiperplàsia benigna de pròstata.