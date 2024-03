Trenta anys ajudant els vulnerables

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fundació Arrels Sant Ignasi de Lleida va nàixer el 1994 amb la voluntat d’acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat, oferint-los una atenció transversal i promovent l’inici d’un procés de canvi. Des d’aleshores, no ha deixat de créixer i impulsar nous projectes. L’Auditori Enric Granados va acollir ahir a la tarda una jornada per celebrar els trenta anys d’història d’Arrels i posar el focus en els reptes de futur per erradicar el sensellarisme. “Desafortunadament, el nombre de persones que atenem no deixa de créixer. El 2023 vam acompanyar directament més de 2.500 persones, que són unes 180 més que l’any anterior”, va lamentar la directora de la fundació, Rosa Majoral, mentre que va apuntar que els usuaris que arriben a l’entitat es troben en situacions cada vegada més precàries i “això evidencia un augment de les desigualtats socials”. Majoral va explicar que cada vegada hi ha més joves i més dones sense llar. En aquest sentit, va assenyalar com a grans cavalls de batalla la inserció sociolaboral de les persones sense recursos i el seu accés a un habitatge digne, així com una sensibilització més gran per part de la societat.

L’acte va incloure una taula redona en què van participar Antoni Milian i Beatriz Fernández, impulsors de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme. Per la seua part, Marta Trepat, voluntària que ha estat al costat d’Arrels des dels seus inicis; i Natàlia Méndez, la que va ser l’anterior directora de l’entitat, van repassar l’evolució de la fundació i dels seus diferents projectes. Durant la jornada, que va tenir acompanyament musical de la mà del grup Ambdós, també es va presentar l’exposició Som tres: la lluna, jo i l’ombra que em segueix de Núria Roselló i Alfons de Castro.La Fundació Arrels Sant Ignasi compta amb centre de dia de primera acollida i d’intervenció socioeducativa per a persones sense llar, un servei de distribució d’aliments conegut com La Botigueta, habitatges de suport per a persones amb problemes d’addicció i un servei de reforç escolar i d’educació en el lleure per a nens vulnerables, entre molts altres serveis. Més de 200 voluntaris formen part d’aquesta comunitat.