El 40% de l'ocupació càrnia, de la granja a l'exportació

Més de 48.000 dones impulsen el sector carni dia a dia, fet que representa, d’aquesta manera, el 40% de la seua ocupació total, segons dades de l’Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya (ANICE). En aquesta línia, i conscients de la importància de continuar visibilitzant el treball que fan totes elles, el Grup Vall Companys, primer grup empresarial agroalimentari d’Espanya, les ha homenatjat en el Dia de les Dones.

Ho ha fet amb la publicació d’un vídeo que recull testimonis d’algunes professionals que formen part de la companyia des de diferents perspectives, tals com direcció, transport, granja o laboratori, entre altres.D’aquesta manera, el grup busca destacar el treball que hi ha darrere d’una gran indústria que, sense elles, no seria possible. Entre aquestes dones hi ha les lleidatanes Patricia Ormo (grangera), Cristina Tercero (xòfer de Transegre) i Judit Just (directora d’expansió de porcí per al sud-est asiàtic).La companyia, que compta amb dones professionals en tota la seua cadena de valor –des de la direcció i gestió corporativa, la indústria, la granja, laboratoris, transport i fins la distribució o venda de producte–, busca, amb aquesta iniciativa, subratllar la importància de continuar avançant junts cap a la igualtat, així com eliminar estereotips en certs llocs de treball.En aquest sentit, l’agropecuari i agroalimentari és un sector que garanteix seguretat i estabilitat professional, destaca l’empresa. Es tracta d’un sector resilient que continua generant oportunitats de treball i incorporant professionals, independentment del gènere.