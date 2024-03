L'atur té un marcat perfil femení a Lleida

L’atur té un marcat perfil femení a les comarques de Lleida i en especial en el cas de l’atur de llarga durada, col·lectiu en el qual les dones representen el 62,5% de les persones que fa més de dos anys que busquen un lloc de treball. Així ho recull un informe que va fer públic ahir Comissions Obreres. Les dones, a més, s’ocupen en els sectors clàssicament feminitzats i, per tant, “hi ha una clara divisió sexual dins del mercat laboral lleidatà”. Una altra dada que destaca CCOO és que les dones representen el 65,6 per cent de les persones contractades a temps parcial.

El sindicat repassa també la bretxa salarial que existeix entre homes i dones a les comarques lleidatanes, com va publicar ahir SEGRE. Denuncia que les dones cobren un 13,1 per cent menys de salari mitjà anual que els homes, segons les últimes dades oficials de l’Agència Tributària, corresponents a l’any 2022. En concret, les dones van percebre de mitjana 19.917 euros, davant dels 22.932 dels lleidatans. A més a més, les treballadores de la demarcació van cobrar 2.687 euros menys que el salari mitjà anual del conjunt de les catalanes. Un any abans, el 2021, la diferència va ser de 2.487 euros. Si la comparació es fa en el conjunt dels assalariats homes catalans, la bretxa per a les lleidatanes va arribar als 5.240 euros l’any 2022, per sobre dels 4.860 euros de l’exercici anterior, destaca Comissions Obreres.