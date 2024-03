Lleida recorda les víctimes del “patriarcat ancestral”

L’acte institucional per commemorar el Dia Internacional de les Dones a Lleida va retre homenatge a totes les dones que “al llarg dels segles han estat maltractades, perseguides, silenciades i fins i tot assassinades per trencar les normes establertes pel patriarcat”. Quatre dones vinculades a la cultura i les institucions de la ciutat van alçar la veu a la plaça 8 de Març per reivindicar la lluita feminista.

La tècnica de patrimoni de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Montse Macià, va recordar en el seu discurs les víctimes del “patriarcat ancestral”, especialment les que van morir durant la caça de bruixes. “El 8M ha de ser un homenatge a totes les Eves i a les bruixes perseguides per la societat endèmicament masclista. Lleguem la seua memòria a les nostres filles i fills”, va clamar Macià. Per la seua part, l’activista i artista Telma Rodríguez va instar les joves a agafar el relleu de les dones d’avançada edat en la lluita feminista. “Passem el relleu a la joventut perquè pot contra tot”, va reivindicar Rodríguez. En l’acte van intervenir també Isabel Hornos i Sílvia Puertas, tècniques d’Igualtat de la Paeria que van demanar unir esforços per assolir una realitat feminista que tingui en compte els drets de totes. L’acte, al qual van acudir els representants polítics del territori, es va intercalar amb una lectura de poemes reivindicatius de la mà del col·lectiu Poetry Slam.