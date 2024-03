Pavelló firal a concurs

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria preveu treure a licitació pròximament un contracte de programació d’activitats per a les pròximes Festes de Maig en un dels pavellons de Fira de Lleida (en principi serà el 3). D’aquestes forma, les activitats que entitats privades vulguin celebrar en aquest recinte s’adjudicaran a través d’un concurs. El regidor responsable de Festes, Xavi Blanco, així ho va manifestar en la comissió informativa de Cultura, en la qual va donar compte que la festa major tindrà lloc del dia 9 al 12 de maig, així com que les activitats principals es concentraran als voltants dels Camps Elisis. “Estem valorant que entitats privades i associacions puguin tenir un espai dins de la festa major, amb una programació que arribi a tots els públics”, va explicar l’edil. Les entitats podran associar-se per presentar propostes conjuntes o fer-ho per separat.

Així mateix, es mantindrà el concurs per adjudicar la gestió de les barres de bar que donaran servei als Camps Elisis durant les diferents revetlles i està previst que totes les actuacions musicals concloguin a les 4 de la matinada.En la comissió també es va informar del nou festival a l’Horta que uneix art amb productes locals, i del Sant Jordi vinent.

Medalla al mèrit cultural per a Margarida Troguet

El grup municipal d’ERC va proposar a la comissió condecorar l’exdirectora del teatre municipal de l’Escorxador, Margarida Troguet, amb la medalla al mèrit cultural i artístic de la ciutat. Els republicans van explicar que la seua proposta va prosperar i es tramitarà si no hi ha imprevistos. “És gestora cultural independent i ha estat i és una figura clau per a la cultura a la ciutat i per a l’impuls de les arts escèniques”, va afirmar la portaveu republicana Jordina Freixanet. Així mateix, ERC va proposar al músic lleidatà i membre de la banda Sexenni, Pep Saula, com a candidat a la mateixa condecoració, i van plantejar la placa al mèrit cultural i artístic per a La Descomunal, per la seua implicació en la celebració de les diferents edicions del festival Enre9 a la Mariola. L’aprovació definitiva haurà de passar pel ple municipal.D’altra banda, ERC va preguntar pel calendari d’actuació al mercat de Fleming i va demanar que es tinguin en compte les més de 2.000 firmes presentades en defensa del comerç local.