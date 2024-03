Desigualtat de gènere en les sol·licituds de reduccions de jornada per cures familiars

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), durant el darrer trimestre del 2023, més del 90% de les aproximadament 60.000 sol·licituds de reducció de jornada per cuidar fills i altres familiars provenien de dones. Tot i que aquest dret laboral va experimentar un creixement del 26% en comparació amb l'any anterior, els homes que en fan ús no superen el 10%. Aquest desequilibri posa de manifest que, en qüestions de cures familiars, la paritat a l'àmbit laboral encara queda lluny.

Desigualtat en les Reduccions de Jornada

Les mares ocupen el 90,8% de les reduccions de jornada per cuidar fills a Catalunya, amb 54.500 de les 60.000 sol·licituds registrades al darrer quadrimestre del 2023, segons les microdades de l'EPA. Els pares, en canvi, només representen el 9,2% d'aquestes reduccions. Tot i que aquesta xifra és lleugerament inferior a la mitjana estatal, on les dones superen el 92%, només el 7,4% de les sol·licituds de reducció de jornada per part dels pares es completen a Catalunya.

Creixement de les Reduccions per Cura de Fills

El nombre de reduccions de jornada per cures a Catalunya va créixer un 26% entre el darrer trimestre del 2022 i el mateix període del 2023, passant de 47.500 a prop de 60.000 sol·licituds. A nivell estatal, les dades de l'EPA corresponents a l'últim trimestre del 2023 indiquen 380.000 reduccions, un 6% més que l'any anterior.

Dades a la Generalitat de Catalunya

Segons dades de Presidència, de les 13.742 reduccions de jornada per cures de fills durant el 2023 a la Generalitat, el 91% van ser sol·licitades per dones i només el 9% per homes. Malgrat la majoria femenina a la plantilla de la Generalitat (67,3% dones), alguns departaments, com Interior, mostren una major paritat en les sol·licituds de reducció de jornada.

Excedències per Cura de Menors

Els permisos d'excedència no remunerada per atendre la cura de fills menors de tres anys segueixen essent àmpliament sol·licitats per les mares, amb un 89,2% de les 5.920 sol·licituds registrades el 2022. Tot i que el 2022 va ser el primer any que les excedències sol·licitades per pares superaven el 10%, amb un 10,7%, la participació dels homes encara queda lluny de la proporcionalitat, allunyant-se progressivament del 3% del 2005. A nivell estatal, la relació és més equilibrada, amb un 12% de les excedències demanades per pares i un 88% per mares.

Així doncs, malgrat alguns progressos, la desigualtat de gènere en les qüestions de cures familiars persisteix, i encara hi ha un camí per recórrer per aconseguir una participació més equitativa entre dones i homes en aquest àmbit laboral.