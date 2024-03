Els dos sentits de l'AP-7 a Cambrils tallada pels pagesos

Els pagesos tallen l'AP-7 a Cambrils en els dos sentits per protestar contra projectes com el Hard Rock o LotteARIADNA ESCODA

Més d'un centenar de persones i una desena de tractors tallen l'autopista AP-7 a Cambrils (Baix Camp) en els dos sentits per protestar contra projectes com el Hard Rock o l'empresa Lotte Energy Materials. La mobilització, convocada per diverses entitats, pretén allargar-se 24 hores. En un inici, l'organització tenia previst tallar també l'autovia A-7 i la carretera N-340, una opció que no descarta a partir d'aquest migdia. Segons Eloi Redón, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, la iniciativa aplega organitzacions amb un nexe en comú com és la defensa dels recursos al territori com ara la gestió de l'aigua. Sota el lema 'Defensem el camp, llaurem el futur', els manifestants pretenen acampar i allargar la protesta fins dilluns al matí.