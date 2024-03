Jornada per dignificar les dos fosses del franquisme a la Torre de Capdella

La Generalitat va celebrar ahir una jornada de memòria per dignificar les dos fosses de la repressió franquista a la Torre de Capdella, al Jussà. Per un costat, Memòria Democràtica va senyalitzar la ubicació on havien de ser les fosses de Sant Clem i de la Plana de Mont-ros i, per l’altre, va organitzar una xarrada oberta al públic per informar de les actuacions dutes a terme en aquests dos espais. Segons les conclusions extretes de les excavacions que Memòria Democràtica va liderar l’agost del 2022, es tracta de dos fosses que, malgrat estar documentades per investigacions i fonts orals, estan destruïdes per les diferents afectacions del terreny al llarg dels anys. Van aconseguir identificar algunes de les víctimes inhumades i localitzar dos de les famílies: les d’Ignacio Gutiérrez Altoaguirre i Ángel Sanmartín Gamecho. La resta de víctimes han estat donades d’alta al cens de persones desaparegudes. L’acte va comptar amb familiars d’Ignacio Gutiérrez, que van venir expressament del País Basc. El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, els va entregar la memòria interdisciplinària de les intervencions arqueològiques. Posteriorment, Josep Calvet i Anna Camats van impartir una xarrada al consistori de la Torre de Capdella.