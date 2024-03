Tàrrega dona veu a les dones migrants amb el cicle 'Km 0'

La biblioteca Germanes Güell de Tàrrega va iniciar ahir amb bona acollida la sisena edició del cicle de conferències Km 0, que, en aquesta ocasió, com a novetat, es dedicarà a la immigració. L’acte inaugural formava part de la programació del 8M i es va centrar en les dones migrants amb un diàleg entre Márcia Botelho de Oliveira, doctora en Treball Social, i Soukaina El Yazidi Fadil, llicenciada en Dret, que es va convertir en un animat col·loqui. Botelho és també l’autora de l’article Dones i cures en primera persona, que forma part del dossier de la campanya Teixint cures que ha posat en marxa aquest mes de març l’àrea de Feminismes de l’ajuntament de la capital de l’Urgell. L’article narra l’experiència de diferents dones que han treballat tota la seua vida en les cures i, “malgrat fer dures i interminables jornades, no poden disfrutar d’una jubilació digna perquè gairebé no han cotitzat”. Botelho va explicar que “històricament aquestes tasques han anat a càrrec de dones migrants, abans sense estudis i ara tenint-ne”. “És un treball molt important però està considerat de baix estatus i les dones que l’exerceixen tenen moltes dificultats per poder accedir als seus drets laborals”, va dir. El Yaizidi, que ha treballat cuidant una dona amb Alzheimer i parla un perfecte català, va destacar el “gran esforç (de dedicació i emocional)” que ha hagut de fer per poder completar una carrera i va lamentar que, malgrat tot, s’ha trobat moltes dificultats per poder integrar-se. Com a exemple, en l’última entrevista de treball no va arribar a asseure’s perquè li van dir que “per treballar aquí has de treure’t el mocador”. Tant Botelho com El Yaizidi van reivindicar un esforç de les dos parts per poder aconseguir una real integració.