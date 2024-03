Comença el Ramadà 2024 entre la comunitat musulmana de Ponent

detail.info.publicated Redacció

La majoria dels 45.000 veïns de les comarques de Lleida que professen l'islam, segons dades de 2020, han començat a partir d’aquest 10 de març a celebrar el seu mes sagrat: el Ramadà. Durant aquest mes es realitza un període de dejuni diari, per la qual cosa durant els 29 o 30 dies que duri el Ramadà els practicants s’han d’abstenir de beure, menjar, fumar, caure en la ira o mantenir relacions sexuals durant les hores diürnes.

El Ramadà se celebra cada any durant el novè mes lunar de l’any musulmà, el començament del qual està determinat per l’observació de la lluna nova. Aquest període i la seua durada varia depenent de l’any, doncs el calendari lunar en què es basen els musulmans és uns 10 o 11 dies més curt que el calendari gregorià, que és el que impera a Occident.

Aquest 2024, el Ramadà n’ha començat aquest dilluns 11 de març i s’estendrà fins dimarts vinent 9 d’abril, quan es durà a terme el que es coneix com a 'Eid al-Fitr, que es tradueix com a "festa de trencar el dejuni". La festa comença molt aviat amb oracions en comunitat realitzades des de la mesquita i, més tard, les famílies i amics es reuneixen per preparar l’esmorzar típic, en el qual se solen servir dàtils, 'beghrir' ( coquetes fetes a base de farina de blat), 'harira' (sopa de llenties, carn, fideus, cigrons i tomata) o 'chebakia' (galetes de mel i sèsam)

Segons la tradició, durant aquesta data es commemora la revelació dels primers versos de l’Alcorà per part d’Al·là a Mahoma. És per això que, en aquests dies, la comunitat musulmana també afronta un temps de més acostament al seu Déu i de purificació de l’ànima, fomentant així l’oració, la lectura de les escriptures sagrades i la caritat com a record a què fos el fundador de l’islam.

Encara que és habitual que gran part dels musulmans practicants realitzin el Ramadà, existeixen unes excepcions per a grups específics de població que poden abstenir-se d’aquesta pràctica com persones amb malalties físiques i mentals, viatgers, dones durant el període menstrual, dones embarassades o lactants, persones grans, sempre que el dejuni empitjori la seua salut o nens que no han assolit la pubertat.