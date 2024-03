Cursa de la Dona massiva i amb rècord

Les samarretes de color rosa que identifiquen les participants en la Cursa de la Dona Nayox de Lleida van ser ahir més visibles que mai pels carrers de la ciutat, en la desena edició d’aquesta carrera que ja és un clàssic i una cita ineludible al calendari de curses populars. La Cursa de la Dona va batre el rècord de participació, amb 2.361 persones inscrites.

L’organització, GoGoGoRunners Club Esportiu, amb Estefi Climent i Ester Tort al capdavant, i amb la col·laboració de l’ajuntament de Lleida i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat, va fer una valoració molt positiva d’aquesta elevada xifra de participants i va mostrar el repte de continuar creixent.

La Cursa de la Dona Nayox de Lleida és més que una prova esportiva. A banda del seu caràcter solidari (vegeu el desglossament), és una cita reivindicativa i també una forma de passar-ho bé. De fet, les participants compten amb una sèrie d’activitats paral·leles per amenitzar els minuts previs a ocupar els carrers de la ciutat. En aquesta ocasió, l’escalfament es va fer en una sessió de zumba a càrrec de Sílvia Cabanillas.

A més, tant la sortida com l’arribada de la prova, al seu escenari ja tradicional, la canalització del Segre, va estar amenitzada per la música del DJ Noc i durant la prova no va faltar el ritme de la batucada, a càrrec de Samba Escola i la Ilerband. Tampoc van faltar a la cita els Castellers de Lleida, que van fer diferents castells durant la jornada.

Però la prova és també una cita esportiva i ahir la victòria va correspondre a Núria Sierra Marín, del club Hinaco Monzón, que va fer el recorregut de 5,6 quilòmetres en un temps de 22:12. La segona posició va ser per a l’atleta independent Luz Moreno Ávila, que va parar el cronòmetre en 22:41, i va completar el podi Oihane Ramada Barbier, també independent, que va ser tercera amb un temps de 23:17.Quant a la resta de categories, les guanyadores van ser Abril Aguado Ascón (jove promesa); Ilargi López Gozález (sub-30); Laura Pallejà Figueras (sub-40); María José Sardoy Rived (Veteranes A); Catalina Cardona Sintes (Veteranes B); Anna Mor Triquell (Màster Femení) i, finalment, el triomf en la categoria masculina va correspondre a Unai Pérez Sánchez.

La participant més veterana va ser Josefa Lorente, nascuda el 1937, i la més jove Arleth Querol, del 2023. Es va premiar també el club amb més participants, el Sunbodylife, amb 42 inscrites.Ester Tort i Estefi Climent es mostraven satisfetes de la prova. “Estem molt contentes, la Cursa de la Dona té un públic fidel i ja s’ha vist que molt bona resposta. Fins després de tancar les inscripcions continuàvem rebent trucades de gent interesasa. I el temps també ha respectat.”

Una prova que també es pot fer caminant

Els 5,6 quilòmetres de recorregut de la prova, que té també caràcter solidari i reivindicatiu, es poden fer caminant, opció que prenen moltes participants.

La cita ha reunit 15.000 persones en els seus 10 anys

Estefi Climent i Ester Tor, responsables de GoGoGoRunners Club Esportiu, van explicar que, en aquestes deu edicions de la prova, han tingut 15.000 inscripcions.

Compromeses en la lluita contra el càncer

La Cursa de la Dona Nayox de Lleida s’ha mostrat sempre implicada amb la lluita contra el càncer i una vegada més, en aquesta nova edició, la carrera ha estat solidària, aportant una part de les inscripcions a la Beca Marta Santamaría.L’alcalde Fèlix Larrosa, que va assistir ahir a la prova, acompanyat pel regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va fer referència a aquest caràcter solidari de la prova que, va valorar, també identifica a la ciutat. “Lleida ha de ser una ciutat inclusiva i especialment igualitària.” La cursa també és possible gràcies a una gran quantitat de voluntaris i col·laboradors.