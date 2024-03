Descobreixen la proteïna responsable de la sensació de fred

detail.info.publicated efe

Investigadors de la Universitat de Míchigan, als Estats Units, han identificat la proteïna que permet als mamífers sentir el fred, donant resposta a una de les grans qüestions per resoldre per la biologia sensorial.

La troballa, recollida aquest dilluns a la revista Nature Neuroscience, podria ajudar a desentranyar com es perceben i pateixen les baixes temperatures a l'hivern, i per què algunes persones experimenten el fred de manera diferent quan pateixen determinades malalties.

En un estudi de 2019, els autors d'aquesta investigació ja van identificar la primera proteïna sensible al fred a Caenorhabditis elefants, una mena de cuc mil·limètric usat com a model als laboratoris per comprendre les respostes sensorials.

Atès que el gen que codifica la proteïna sensible al fred en aquests cucs està evolutivament conservat en moltes espècies, inclosos ratolins i humans, aquesta troballa va proporcionar el punt de partida per verificar el sensor del fred en mamífers: una proteïna anomenada GluK2 (abreviatura de Glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 2).

Per comprovar-ho, els investigadors van posar a prova la seva hipòtesi en ratolins als quals els faltava el gen necessari per produir la proteïna GluK2. En fer-ho, van observar que els ratolins actuaven amb normalitat davant de les temperatures càlides, temperades i fredes, però no mostraven cap resposta al fred nociu, considerant com a tal temperatures per sota dels -15 graus Celsius.

La proteïna GluK2 es troba principalment a les neurones del cervell, on rep senyals químics per facilitar la comunicació neuronal, i també a les neurones sensorials del sistema nerviós perifèric (fora del cervell i la medul·la espinal).

I és precisament al sistema nerviós perifèric on processa senyals de temperatura per detectar el fred, segons han vist els investigadors en experiments amb ratolins. "Fa més de 20 anys que es van començar a descobrir aquests sensors de temperatura, amb la troballa d'una proteïna sensible a la calor anomenada TRPV1, però fins ara no havíem pogut confirmar quina proteïna era la que detecta temperatures fredes nocives per a la salut", explica el neurocientífic Shawn Xu, en un comunicat de la Universitat de Míchigan.

Els investigadors creuen que aquesta descoberta pot tenir implicacions per a la salut i el benestar humans, ja que, per exemple, els malalts de càncer que reben quimioteràpia solen experimentar reaccions doloroses al fred.

"Aquest descobriment de la proteïna GluK2 com a sensor del fred als mamífers obre noves vies per comprendre millor per què els humans experimenten reaccions doloroses al fred, i fins i tot pot arribar a oferir una possible diana terapèutica per tractar aquest dolor en pacients la sensació dels quals de fred està sobreestimulada", afegeix Xu.