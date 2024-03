Europa no està preparada per afrontar riscos climàtics, segons un informe

Aspecte que presenta un aiguamoll afectat per la sequera, en una fotografia d’arxiu.EFE/Carlos de Saa

Les polítiques d’adaptació adoptades a Europa són insuficients per afrontar els riscos climàtics més urgents, que amenacin els ecosistemes, l’economia, la sanitat i l’alimentació, advertís aquest dilluns l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA).

L’AEMA reconeix en un informe publicat avui els "progressos" considerables fets en els últims anys per la Unió Europea (UE) i els seus estats membres, però alerta que la preparació no és la idònia i que són necessàries mesures "urgents i contundents".

"Atès que moltes de les mesures aplicades per millorar la resistència climàtica són a llarg termini, pot resultar necessari actuar amb urgència fins i tot davant riscos que encara no són crítics", adverteix l’AEMA en el que anomena la primera avaluació de riscos climàtics específica per al continent que més ràpid s’escalfa del planeta.

L’informe ressalta especialment el sud d’Europa, en risc sobretot d’incendis forestals i per l’impacte de la calor i la falta d’aigua a la producció agrícola i la salut, mentre les regions costaneres baixes es veuen amenaçades per les inundacions, l’erosió i la intrusió salina.

Efectes en ecosistemes, infraestructura i finances

Els ecosistemes marins i costaners es troben en particular perill, ressalta l’estudi, que avisa que les sequeres i la calor amenacen la producció agrícola, la seguretat alimentària i el subministrament d’aigua potable, i destaca els efectes positius per a l’agricultura de canviar les proteïnes animals per vegetals.

La calor constitueix el principal risc per a la salut, sobretot per a grups específics com persones que treballen en exteriors, ancians i residents en edificis de baixa qualitat constructiva i àrees amb efecte "illa de calor".

"Moltes eines destinades a reduir els riscos climàtics per a la salut es troben fora de l’abast de les polítiques sanitàries tradicionals, com la planificació urbana, les normes de construcció i la legislació laboral," assenyala l’AEMA.

La pujada del nivell del mar i els canvis en els patrons de les tempestes poden tenir efectes "devastadors" sobre persones, infraestructures i economia; i, al sud d’Europa, la producció, transmissió i demanda d’energia poden veure’s amenaçades per la calor i les sequeres.

Els fenòmens climàtics extrems poden perjudicar també l’economia, augmentant per exemple les primes d’assegurances, posant en perill actius immobiliaris i augmentant la despesa pública i el cost dels préstecs.

L’informe ressalta que el cost de les inundacions i incendis dels últims anys posa en qüestió la viabilitat del Fons de Solidaritat de la UE.

Necessitat d’una acció urgent i coordinada

Per resoldre els reptes climàtics és necessari un treball conjunt de la UE i els estats membres, en el que col·laborin també administracions regionals i locals.

La UE, defensa l’informe, pot ser clau per millorar el coneixement sobre riscos climàtics i la titularitat dels riscos, i sobre com abordar-los a través de la legislació, estructures de governança adequades, seguiment, finançament i suport tècnic.

"Per garantir la resiliència de les nostres societats, els responsables polítics europeus i nacionals han d’actuar ara per reduir els riscos climàtics, tant mitjançant la ràpida reducció de les emissions com amb polítiques i mesures d’adaptació sòlides", assenyala la directora executiva de l’AEMA, Leena Ylä-Mononen.