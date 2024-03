Lleida, una de les set ciutats d’Espanya on més infidelitats hi ha

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plataforma de cites extramatrimonials Ashley Madison ha publicat, com cada any, el seu famós rànquing de les ciutats on més infidelitats es produeixen en l’estat espanyol. La sorpresa és Catalunya, on hi ha set ciutats entre les vint amb més casos d’adulteri, segons les dades del passat 2023 (a falta de les dades d’aquest 2024).

La plataforma creua dos dades per aconseguir les ciutats on es produeixen més aventures: el nombre de persones infidels registrades en l’aplicació en relació amb la població total de cada ciutat. D’aquesta manera, les xifres mostren com Catalunya és la zona on tenen lloc més infidelitats. En el seu comunicat, Ashley Madison assegura que mai havien vist una concentració tan alta d’infidelitats a cap altre país del món.

Podi català

A més, per primera vegada, el podi del 2024 ha estat format exclusivament per ciutats catalanes: la més infidel és Manresa, que ja fa diversos anys que encapçala el rànquing a la que li segueixen Girona i Barcelona. Amb una posició més baixa de freqüència en les relaciones extramatrimonials hi ha altres municipis catalans com Lleida (posició 7), Sabadell (posició 10), Tarragona (posició 16) i Sant Boi de Llobregat (posició 18).