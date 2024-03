Maria Gateu presenta el seu primer poemari, 'Malva'

La llibreria la irreductible de Lleida va acollir dissabte al matí la presentació del poemari Malva (Editorial La Consentida), la primera obra literària de la periodista lleidatana Maria Gateu.

Al llibre, la jove poeta fa una reflexió sobre com la mort del seu pare la va afectar i va canviar la seua perspectiva sobre el món. Aquest va ser precisament un dels temes que van centrar l’acte, en el qual també van participar Cleofé Campuzano, autora de l’epíleg, i el poeta Txema Martínez, autor de l’obra Dol, dedicada a la memòria del seu germà.Gateu va parlar sobre la poesia com a procés terapèutic per entendre la pròpia individualitat i transmetre la memòria familiar. Va explicar també que escriu des de l’adolescència i durant la seua època universitària tenia un blog de poemes i participava en recitals.