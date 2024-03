Més de 7.000 lleidatans esperen el reconeixement de la seua discapacitat

Un total de 7.132 lleidatans estan pendents del reconeixement de la seua discapacitat, un tràmit indispensable per accedir a prestacions econòmiques, accions assistencials i qualsevol altra mesura de suport. La pandèmia ha estat un punt d'inflexió i la conselleria de Drets Socials acumula mesos de demora.

Un total de 7.132 persones estan actualment a l’espera del reconeixement de la seua discapacitat a les comarques lleidatanes. Són les dades aportades per la conselleria de Drets Socials, que amula demores de fins a un any per emetre el certificat que determina el grau de discapacitat que afecta una persona. Aquest document facilita l’accés a les prestacions econòmiques, accions assistencials i qualsevol altre benefici o mesura de suport per compensar la situació de vulnerabilitat derivada de la discapacitat. L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) és coneixedora dels retards en aquests tràmits. “Ens consta que l’espera és cada vegada més llarga, una situació que s’ha agreujat després de la pandèmia. Sense aquest reconeixement, la persona afectada no pot accedir a centres de dia, determinats llocs de treball, ajudes a domicili i altres prestacions econòmiques per adaptar el domicili o comprar productes que millorin l’autonomia, entre altres mesures de suport”, explica la seua presidenta, Bibiana Bendicho, que assenyala que aquesta situació vulnera els drets de les persones afectades i comporta a més un greuge econòmic.

Les valoracions es porten a terme des dels Centres d’Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD). Des de Drets Socials assenyalen que “som conscients que són moltes persones les que estan en espera i que aquesta és llarga, malgrat l’esforç que ha fet aquest Govern en la creació de places residencials i d’atenció diürna per a persones amb discapacitat i l’augment del pressupost dedicat al sector social: prestacions, subvencions i millores econòmiques per a les entitats, incloses les que treballen amb persones amb discapacitat”. Atribueixen aquesta problemàtica a l’“infrafinançament històric per part de l’Estat”.

Un total de 35.665 persones tenien aquest certificat el 2022 a Lleida

Segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 2022 hi havia un total de 35.665 persones a la província de Lleida que tenien reconegut legalment algun tipus de discapacitat, un 3,7% més respecte a les 34.362 de l’any anterior. Més de la meitat d’aquestes persones (22.172) tenen entre un 33 i un 64% de discapacitat, mentre que 7.491 tenen entre un 65-74% i 6.002, més del 75%. Per tipus, 11.718 lleidatans tenen dificultats físiques motrius; 6.221 físiques no motrius; 4.618 intel·lectuals; 1.828 visuals i 1.834, auditives. Així mateix, hi ha 6.129 persones que tenen reconeguda la discapacitat per malalties mentals i 617, que en tenen de múltiples, tant físiques com intel·lectuals. Quant a l’edat, un 46,5% de les persones amb discapacitat tenen a les comarques lleidatanes més de seixanta-cinc anys i un total de 12.359 (34,6%), entre 45 i 64 anys.

En l’altre extrem, 1.396 són nens i nenes menors de quinze anys, segons les dades de l’Idescat.El passat 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el col·lectiu va alçar la veu contra la discriminació i va fer una crida pública al canvi de mentalitat i un tracte més inclusiu, també en el llenguatge, eliminant estereotips o fórmules despectives. Així mateix, entre les seues principals reivindicacions es troba generar més recursos habitacionals d’accés públic per viure una vida amb independència, propiciar una educació més inclusiva per als nens i nenes que tenen necessitats educatives especials i eliminar de la societat totes les barreres físiques, arquitectòniques i cognitives, entre d’altres.