Sanitat plantejarà dijous a les comunitats prohibir fumar i vapejar en nous espais

El Ministeri de Sanitat portarà a la Comissió de Salut Pública de dijous vinent el seu pla antitabac que proposa prohibir fumar i vaporejar en "determinats espais comunitaris i socials a l’aire lliure" i en altres de privats en presència de menors, així com augmentar el seu preu.

La intenció del departament que dirigeix Mónica García és "continuar incrementant aquests espais lliures d’emissions i així aconseguir que una persona no fumadora pugui exercir el seu dia a dia sense veure’s exposada", tal com argumenta a l’esborrany del "Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme (PIT) 2024-2027", al qual ha tingut accés EFE.

Es tracta d’un esborrany preliminar en el qual han participat societats científiques i entitats relacionades amb l’àmbit del tabaquisme i que encara ha de ser sotmès segons el parer dels directors generals de Salut Pública que es reuniran dijous vinent, però en ell Sanitat deixa clara la seua aposta per reduir la prevalença de consum de tabac i avançar en actuacions "davant el desafiament dels productes emergents".

Compost de 5 metes i 22 objectius, el document recorda que gran part de les mesures hauran de materialitzar-se en una reforma de l’actual llei antitabac que "el Govern s’ha compromès a dur a terme en la present legislatura".

Sense fum i sense aerosols

El document rescata en bona mesura el pla anterior que es va culminar fa gairebé dos anys però que mai no va arribar a aprovar-se, proposant d’augmentar els espais públics sense fum, encara que sense detallar-ne quins, com sí que feia el seu antecessor que especificava la prohibició de fumar en platges i vehicles particulars en presència de menors.

D’aquesta forma, advoca per l’ampliació legislativa dels espais sense fum de tabac i sense aerosols de cigarros electrònics i productes relacionats en "determinats ambients comunitaris i socials a l’aire lliure i en certs espais de l’àmbit privat, especialment aquells amb presència de menors".

En aquests espais privats, explica, cal "posar èmfasi en la conscienciació sobre fumar en espais privats quan es conviu amb algú més (tant casa, al cotxe etc.) i especialment en el cas de nens i nenes i persones amb problemes de salut".

També considera fonamental ser conscient de les noves formes de consum de nicotina a través de cigarros electrònics i el tabac escalfat i disminuir el seu atractiu, especialment entre la població jove.

"L’objectiu d’aquests productes és intentar fer un rentat de cara del consum de nicotina", i resulten "especialment" atractius per a la joventut en donar "una imatge més tecnològica i transmetre la sensació que disminueixen el risc per a la salut".

Per això, el pla proposa "equiparar la seua promoció i publicitat a la de les formes de consum més tradicionals" i regular la venda i consum tant dels dispositius que utilitzin líquids, cartutxos o recanvis amb nicotina, ja que aquests últims són "la porta d’entrada al consum de tabac i l’addicció posterior" i els que més utilitzen els joves.

Juntament amb cigarros electrònics i vapejadors, el document recull com a nova forma de consum les pipes d’aigua, shishes o catximbes, l’ús del qual es produeix fonamentalment, en entorns de lleure. "Es tracta d’una realitat que és necessari regular en tractar-se d’una font de consum ocasional i porta d’entrada a un consum més regular i a l’addicció en etapes successives i que presenta riscos afegits al del consum de tabac", conclou.

Finalment, també cita a tenir en compte la relació entre el consum de tabac i cànnabis en aquest grup de població.

Augment del preu del tabac

Entre altres mesures legislatives, el pla planteja revisar la quantia de les sancions i impulsar l’establiment de mesures fiscals, en concret l’augment dels tipus impositius del tabac per augmentar així el seu preu i promoure la creació d’una nova figura impositiva que estableixi un gravamen específic per als cigarros electrònics amb nicotina.

A més, introdueix l’empaquetament genèric i la prohibició d’additius que confereixen aromes en tabac i productes relacionats, una cosa que ja va engegar recentment el Ministeri de Sanitat.

No oblida tampoc l’impacte mediambiental del tabac i els seus derivats: "La presència de burilles en els espais urbans i en espais naturals és signe de consum de tabac i augmenta la seua visibilitat, contribuint a la normalització de conductes i a l’acceptació social de les mateixes."

Per això planteja una col·laboració amb els ajuntaments per impulsar el desenvolupament d’ordenances municipals de prohibició de llançar burilles en vies públiques i espais naturals.

A les burilles se sumen els residus que generen els dispositius electrònics pels seus components elèctrics, que "no estan exempts de riscos potencials per a la salut pública" i que haurien de ser considerats també contaminants derivats de l’addicció a la nicotina.

Sanitat té com a meta també fomentar l’abandó de l’hàbit a les persones fumadores, i per a això suggereix incloure a la cartera de serveis comuna del Sistema Nacional de Salut la intervenció en tabaquisme en l’àmbit hospitalari i modificar els criteris d’inclusió per accedir als fàrmacs finançats -actualment sufraga només un intent anual als consumidors d’almenys 10 cigarros diaris que hagin provat de deixar-ho l’últim any-.

Finalment, vol incorporar aquells que, atenent l’evidència científica, són adequats per al tractament de l’addicció al tabac.