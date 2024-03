Segona vida per als objectes

El Mercat del Pla de Lleida ciutat va acollir ahir al matí el Mercat de la Resurrecció, un esdeveniment impulsat per un grup d’amics, amb el suport de l’associació de comerciants de la Zona Alta, perquè qualsevol ciutadà pugui posar a la venda aquells productes que té a casa i que no utilitza o vol donar-los sortida. Una iniciativa que en la seua primera edició va trencar totes les expectatives de paradistes i públic assistent i en la qual es van poder veure productes de tot tipus: des de vinils a roba d’altres èpoques fins a samarretes de futbol històriques, joguets, col·leccionables, antiguitats i fins i tot una cria de caiman dissecada que va ser adquirida fa 40 anys en una subhasta en un bar de la capital. Dos dels seus organitzadors són Miquel Ballesté i Domingo Rives, que van assenyalar que “al principi havíem de ser 30 estands, però a causa de l’interès que va suscitar ens van arribar moltes més sol·licituds i finalment n’hem pogut incloure 40, encara que alguns s’han quedat fora i ja ens demanen que preparem una segona edició”. Ballesté i Rives van detallar que tots els paradistes “són particulars que venen a vendre el que tenen a casa i no volen, no els interessa conservar o volen treure una mica de diners per poder donar-li una segona vida i fins i tot els paradistes estan sorpresos amb la resposta del públic, que ha estat fantàstica i ens convida a preparar ja la segona edició”.

Per la seua part, un representant de l’associació de comerciants de la Zona Alta va detallar que els han ajudat amb tots els permisos i tràmits per fer el mercat i va afegir que “l’únic requisit per ser paradista era que no oferissin ni menjar ni armes”. A més de les parades, també es va habilitar un espai per prendre un refrigeri amenitzat amb música.Pel que fa als paradistes, la majoria no donava crèdit a l’afluència de gent que hi havia ahir al Mercat del Pla. “És genial, no pensàvem que vindria tanta gent, s’haurien de fer més sovint esdeveniments d’aquest tipus”, va dir Laura Perpinyà, que portava un estand de bijuteria i col·leccionisme de l’associació Ovelles Negres Solidàries Catalunya. “Som una associació que ajuda famílies sense recursos i ens financem amb el que venem i per donar un cop de mà als més vulnerables”, va indicar Perpinyà, que va afegir que “una vegada acabi el mercat, tot el que no es vulguin emportar els paradistes ho podrem recollir nosaltres per donar-ho a famílies o per finançar l’associació”. Per la seua part, Raul Rivas, que oferia productes esportius, va assenyalar que “aquests esdeveniments estan molt bé per sortir d’internet i fer venda presencial, que és més atractiva, tant de bo facin una altra edició del mercat aviat”.