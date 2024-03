Uròlegs de Lleida, pioners a l’Aragó en utilitzar un nou robot per a cirurgia prostàtica

detail.info.publicated Redacció

Els doctors lleidatans David García Belmonte i Jaume Pelegrí, del Servei d’urologia de la Clínica Mi Novaliança de Lleida, juntament amb el doctor saragossà Jorge Rioja, han realitzat a l’hospital Viamed Montecanal de Saragossa les dos primeres operacions d’hiperplàsia benigna de pròstata amb el robot Aquabeam a l’Aragó. Aquesta tècnica s’aplicarà en les properes setmanes en la Clínica Mi Novaliança de Lleida.

Es tracta d’una nova tècnica poc invasiva que permet l’ablació del teixit prostàtic (d’hiperplàsia benigna de pròstata) mitjançant un jet o raig de sèrum fisiològic (aigua + clorur sòdic) a una velocitat molt alta i pressió elevada a través d’un sistema robòtic guiat mitjançant un doble sistema: d’una banda hi ha un control ecogràfic de la pròstata i, per una altra, es visualitza amb un control endoscòpic. S’elimina la part del teixit prostàtic que pel seu creixement obstrueix el coll de la bufeta i dificulta o impedeix la micció. Aquesta intervenció es practica en casos de creixement benigne de la pròstata.

La hiperplàsia de pròstata provoca un creixement benigne de la glàndula prostàtica que té relació amb l’edat. Aquesta patologia provoca una obstrucció a la sortida de l’orina, la qual cosa dificulta el pas de la mateixa, amb símptomes molt desagradables per als pacients. Aquesta situació provoca importants afeccions a la seua qualitat de vida, com la dificultat en l’inici de la micció, l’augment de la freqüència miccional, la incontinència, i, en el cas final, la retenció aguda d’orina amb la necessitat de col·locar una sonda en el bufeta, entre d’altres.

El sistema nou de cirurgia robòtica Aquabeam, que s’acaba d’estrenar a Viamed Montecanal, és una tècnica segura i molt precisa, ja que, a la precisió del robot, se suma el control per part del cirurgià mitjançant una visió ecogràfica i endoscòpica in vivo. Això permet una ablació amb la màxima precisió i seguretat, sense la necessitat d’utilitzar cap tipus d’energia tèrmica i en pocs minuts.

L’equip d’uròlegs especialistes en cirurgia robòtica de l’hospital Viamed Montecanal compost pels doctors Jorge Rioja, Paula Gayarre, David García Belmonte i Jaume Pelegrí, ha estat l’encarregat de realitzar aquestes primeres intervencions amb aquesta tècnica capdavantera.

“Aquesta tecnologia ha vingut per quedar-se i cal posar-la al servei de la salut dels nostres pacients per intentar millorar els tractaments quirúrgics realitzats fins la data. Hi ha diverses ciutats espanyoles que compten ja amb el robot Aquabeam i ara estem contents que els pacients aragonesos es puguin beneficiar d’aquesta tecnologia, igual com ho han fet amb el robot Da Vinci,” assegura el doctor Rioja.

Un dels avantatges més grans per als pacients és la mínima estada hospitalària dels pacients. “Aquest tractament ens permet tractar pròstates de qualsevol volum, sent mínimament invasius, sense provocar danys tèrmics a les estructures veïnes, permetent realitzar el procediment d’una manera ràpida i precisa, amb un postoperatori que va al voltant de les 24-48h d’hospitalització. Tot això permet que el pacient pugui tornar abans a la seua vida quotidiana”, destaca el doctor Pelegrí.

El doctor García Belmonte subratlla les garanties que per a professionals i pacients ofereix aquesta tècnica. “És un sistema segur, aprovat i amb una sòlida evidència científica, ja que el seu ús s’ha estès tant als Estats Units com en diferents capitals d’Europa. Aquesta tècnica ens permet operar als pacients, escurçant el temps quirúrgic, passant de 45 minuts (que és la durada mitjana d’una intervenció amb altres tècniques), a només de 3 a 6 minuts. A més, es preserven al màxim les taxes de funció sexual i ejaculatòria. De fet, l’ejaculació es preserva en 9 de cada 10 pacients”.

Aquesta és una tècnica més en l’armamentística terapèutica dels cirurgians, però hi ha és necessari individualitzar i estudiar bé els casos, ja que no tots els pacients són candidats a aquest tipus de tècniques.