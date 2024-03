Aquests són els tipus de tabac que desapareixeran dels estancs a partir d’abril

detail.info.publicated Redacció

Aquest proper mes d’abril entrarà en vigor el Reial Decret 47/2024 que estableix la prohibició de la venda de tabac escalfat que conté aromes i, a més, s’estableix l’obligació d’etiquetar-lo amb les mateixes advertències que els cigarros tradicionals.

El Consell de Ministres ha arribat a un acord per ampliar la prohibició de comercialitzar productes del tabac que continguin aromatitzants en els seus components (com filtres, papers per fumar, envasos o càpsules), o qualsevol altra tècnica que permeti modificar l’olor sabor dels productes del tabac, o intensificar el fum als productes del tabac escalfat. A més, els filtres, papers i càpsules no podran contenir tabac, ni nicotina.

Existeixen dos variants a Espanya concretes que es veuran afectades. Es tracta de les varietats de mentolat fort (Blue) i fruits rojos (Mauve Wave) que ja no es veuran als estancs a partir d’aquest dimecres 17 d’abril de 2024. Ambdós de Philip Morris, que ha fet d’aquesta tecnologia la seua principal aposta per substituir al cigarro tradicional com a principal generador d’ingressos. Ho fa a través dels seus dispositius Iqos i les seues recàrregues Terea. Iqos desapareix (encara que llançarà noves varietats que compleixin la nova normativa), però, els estancs continuaran venent vuit varietats de Terea: Amber, Russet, Sienna, Teak, Turquoise i Yellow.

Per la seua part, el tabac escalfat es fuma a través d’un dispositiu d’escalfament en el qual s’insereix una barreta que conté tabac. A través d’un 'software', s’escalfa a una temperatura controlada perquè no hi hagi mai combustió i es genera un aerosol que s’inhala. Fins ara, la legislació espanyola no incloïa al tabac escalfat entre els productes afectats per la prohibició d’aromes i l’eximia d’incorporar els missatges d’advertència, però amb el nou decret sí, perquè encara que es redueix una part de la toxicitat de la combustió d’un cigarro convencional i no hi ha fum ambiental que afecti als no fumadors que són al costat, no és innocu per a la salut perquè també conté nicotina.

Finalment, els dispositius de vaporejo queden pendents d’una futura regulació.