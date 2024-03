Glaucoma, millor prevenir que curar

Els experts aconsellen acudir a revisions oftalmològiques periòdiques per prevenir el glaucoma, una malaltia que provoca un mal progressiu al nervi òptic i, si no es detecta a temps, pot arribar a causar la pèrdua completa de la visió.

Segons les dades proporcionades per la Societat Espanyola d’Oftalmologia, més d’un milió d’espanyols pateixen aquesta patologia, que avui commemora el seu dia mundial. A causa de la lenta progressió en l’evolució, la meitat de les persones que la pateixen no ho saben. Per això se la coneix com la ceguesa silenciosa: no causa dolor ni molèsties fins que els seus efectes es fan evidents per al pacient. El director mèdic de la clínica Lleida Visió, l’oftalmòleg Abel Salas, posa èmfasi en la importància del diagnòstic precoç amb revisions oftalmològiques per detectar el glaucoma i tractar-lo a temps, ja que l’atròfia del nervi òptic és irreversible. Entre els factors de risc es troba l’edat i l’existència d’antecedents familiars, per això és important fer revisions mèdiques periòdiques quan hi ha familiars directes que la pateixen, en cas de miopia alta i anualment a partir dels 40 anys. “El glaucoma és causat per una pujada de la pressió intraocular que va danyant el nervi de forma progressiva i irreversible. Afecta a poc a poc el camp visual des de la perifèria, per això passa desapercebuda”, explica Salas. Sobre el diagnòstic, assenyala que “si detectem que la pressió surt alterada, fem una prova del camp visual i un escàner del nervi òptic”. Encara que el glaucoma és una malaltia crònica, per a la qual encara no s’ha trobat curació, es pot tractar i controlar mitjançant gotes, làser i/o cirurgia. D’altra banda, un any més, la Fundació Ferreruela Sanfeliu promou la campanya de sensibilització de la malaltia Ull amb el glaucoma! En col·laboració amb la Clínica ILO, ofereix aquesta setmana una revisió gratuïta a la població de risc no diagnosticada (persones majors de 60 anys, majors de 40 amb antecedents familiars, persones d’origen africà o asiàtic i persones amb miopia o hipermetropia alta). Els interessats poden sol·licitar la revisió al telèfon 973 245 380.

Què és el glaucoma?

És una malaltia crònica, la segona causa de ceguesa a Espanya. Està provocada per una pujada de la pressió intraocular que va danyant el nervi òptic de forma irreversible. La visió que s’ha perdut ja no es pot recuperar. Per això és tan important que les persones majors de 40 anys amb antecedents familiars o miopia molt alta es facin proves periòdiques.

Després de la pandèmia hi ha hagut un augment de casos?

La crisi sanitària va reduir el nombre de persones que acudien a consulta, encara que cada vegada hi ha una sensibilització més gran sobre la malaltia.

«Si no es detecta, causa un mal irreversible»